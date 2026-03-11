Tunisie: Autoroutes - Travaux de maintenance et renforcement sur les axes A1 et A4

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a tenu mardi une séance de travail consacrée au suivi des projets de la Société Tunisie Autoroutes, mettant l'accent sur l'accélération des chantiers et l'amélioration des services offerts aux usagers.

Lors de cette réunion, le ministre a passé en revue l'avancement des projets en cours, notamment les travaux de rénovation et d'entretien des structures métalliques sur l'autoroute A4 au niveau de Sidi Thabet et El Alia, ainsi que ceux du poste d'entrée et de sortie de Hergla sur l'autoroute A1, dont l'avancement est estimé à 40 %. Le renforcement de l'autoroute A1 au kilomètre 69, également suivi, est achevé à 60 %.

Les participants ont en outre examiné les nouveaux projets programmés pour 2026, le suivi des glissières de sécurité et des structures métalliques, ainsi que l'entretien des aires de repos et le reboisement du réseau autoroutier.

La séance a permis d'aborder les difficultés d'approvisionnement en matériaux, ainsi que l'introduction de nouvelles techniques pour moderniser le système de péage. Un partenariat a été signé entre la Société Tunisie Autoroutes et La Poste Tunisienne pour permettre la recharge des badges automatiques via l'application D17 et leur distribution par le service Rapid Poste.

Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer le rythme des travaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les délais, tout en garantissant la sécurité des usagers. Il a également rappelé que la société était en cours de réorganisation et de modernisation de ses services aux citoyens.

À la réunion ont participé le chef de cabinet, le PDG de la société, le directeur général des ponts et routes, le directeur général de la planification, de la coopération et de la formation des cadres, ainsi que plusieurs cadres du ministère et de la société.