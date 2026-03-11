Tunisie: Défense - Khaled Sehili en visite à la base militaire de Sidi Yahia

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a effectué mardi une visite de terrain à la base militaire de Sidi Yahia, à Tunis, où il a inspecté le fonctionnement des installations et des différents espaces relevant de cette structure.

Il s'est également informé des conditions de vie des militaires qui y sont affectés.

Selon un communiqué publié mercredi par le ministère de la Défense, le ministre a insisté, à cette occasion, sur l'importance de la responsabilité qui incombe aux cadres et aux différentes structures de commandement dans l'encadrement des militaires et l'accompagnement de leurs missions.

Il a également souligné la nécessité de consolider et de développer les principes de la doctrine militaire aux niveaux intellectuel, organisationnel et opérationnel.

Cette démarche vise à renforcer l'efficacité des unités, à améliorer les capacités opérationnelles du personnel militaire et à s'adapter aux évolutions et aux défis actuels.

Khaled Sehili a, par ailleurs, salué l'esprit patriotique élevé dont font preuve les militaires de tous grades, mettant en avant leur engagement dans l'accomplissement de leurs missions et leur attachement aux valeurs militaires fondées sur la loyauté envers la Tunisie et l'abnégation.

Le ministre a appelé les militaires à poursuivre leurs efforts avec détermination et discipline, tout en soulignant l'importance de renforcer la préparation opérationnelle à travers l'investissement dans la formation, l'entraînement ainsi que la recherche scientifique et technologique.

