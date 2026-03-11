Tunisie: Le pays se prépare au Rendez-vous d'affaires de la Francophonie 2026 à Québec

La Tunisie sera présente à la troisième édition du Rendez-vous d'affaires de la Francophonie de Québec (RVAFQ), prévue les 20 et 21 mai 2026 au Canada.

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) prépare activement cette participation stratégique visant à renforcer la présence des produits et des services tunisiens en Amérique du Nord.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Canada, qui ont atteint 630,2 millions de dinars en 2025, dont 523,6 millions à l'exportation, confirment le potentiel de ce marché.

Dans cette perspective, une réunion de coordination s'est tenue le 6 mars à la Maison de l'Exportateur à Tunis.

Elle a réuni les structures partenaires autour d'un objectif commun : maximiser l'impact de la délégation tunisienne grâce à un accompagnement intégré des entreprises avant, pendant et après l'événement.

Organisé par Québec International, en collaboration avec le Centre des congrès de Québec, le RVAFQ constitue une plateforme majeure pour exploiter ce potentiel, notamment dans les secteurs de l'énergie, des technologies médicales et des agrotechnologies.

L'édition 2024 a d'ailleurs confirmé son intérêt : la délégation tunisienne comptait alors plus de 30 chefs d'entreprise. Parmi eux, 66 % ont estimé avoir atteint leurs objectifs et 44,4 % ont déjà exprimé leur intention de participer à l'édition de 2026.

À l'échelle internationale, la précédente édition avait réuni 25 pays et plus de 1080 entreprises, générant 1375 rendez-vous d'affaires et près de 16 millions de dollars de retombées économiques.

Pour cette nouvelle édition, le programme prévoit des rencontres bilatérales, en présentiel et via une plateforme numérique, ainsi que des conférences consacrées à des thématiques d'actualité, telles que la diversification des marchés, la gouvernance des PME et le rôle de l'intelligence artificielle dans la croissance économique.

Sur ses canaux officiels, le CEPEX souligne que la participation tunisienne mise notamment sur la proximité linguistique et culturelle avec le Québec, reconnu comme un pôle d'innovation en intelligence artificielle et en technologies avancées.

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie nationale visant à diversifier les partenaires économiques et à renforcer le positionnement de la Tunisie sur les marchés extérieurs.

L'espace francophone regroupe 54 pays et représente près de 20 % du commerce mondial de marchandises.

Le CEPEX lancera prochainement un appel à candidatures, accompagné d'une campagne de mobilisation, afin de constituer une délégation qualitative reflétant le potentiel et la compétitivité des entreprises tunisiennes sur la scène francophone.