Tunisie: Faux diplômes à Tunisair - La Cour d'appel condamne l'ex-PDG à cinq ans de prison

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a rendu, mercredi, son verdict dans l'affaire des faux diplômes au sein de la compagnie aérienne tunisienne Tunisair.
Selon une source judiciaire, la Cour a condamné l'ancien président-directeur général de la compagnie, Khaled Chelli, à cinq ans de prison.
De son côté, Nejmeddine Mezoughi, ancien secrétaire général du syndicat de Tunisair, a été condamné à six ans de prison dans le cadre de la même affaire liée à l'utilisation de certificats universitaires falsifiés.
En première instance, l'ancien PDG de Tunisair avait écopé d'une peine de trois ans de prison, tandis que Nejmeddine Mezoughi avait été condamné à quatre ans de prison. La Cour d'appel a ainsi alourdi les peines prononcées initialement.