Tunisie: Marco Carniello - 'Le pays possède une combinaison idéale - Soleil et vent'

Les acteurs du secteur énergétique de la région méditerranéenne se sont réunis du 4 au 7 mars 2026 à l'occasion du salon international KEY - The Energy Transition Expo, organisé par Italian Exhibition Group, afin d'accélérer la transition énergétique et de renforcer les partenariats technologiques et industriels entre les pays des deux rives de la Méditerranée.

Dans ce contexte, la coopération entre la Tunisie et l'Italie apparaît comme un levier stratégique, notamment à travers des projets d'interconnexion électrique et le développement des énergies renouvelables.

Dans un entretien accordé à l'agence TAP, Marco Carniello, Chief Business Officer d'Italian Exhibition Group, a souligné que cet événement constitue bien plus qu'un simple salon professionnel.

Selon lui, KEY Energy se veut une plateforme réunissant fournisseurs de technologies, entreprises, décideurs publics et investisseurs afin d'identifier les meilleures solutions pour accélérer la décarbonation et la transformation des systèmes énergétiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'objectif est de rassembler les pays de la Méditerranée autour d'une même table afin de discuter des moyens d'accélérer la transition énergétique", a-t-il expliqué.

Un potentiel important pour la Tunisie et l'Afrique du Nord

Pour les entreprises tunisiennes et nord-africaines présentes au salon, les opportunités sont nombreuses. Marco Carniello a notamment mis en avant le potentiel important de la région en matière d'énergie solaire et éolienne.

Selon lui, l'enjeu ne se limite plus au développement de technologies individuelles, mais réside désormais dans leur intégration. Les solutions combinant production d'énergie renouvelable, stockage et logiciels de gestion énergétique représentent aujourd'hui la clé pour accélérer la transition énergétique.

"Les technologies solaires et éoliennes sont désormais bien maîtrisées à l'échelle mondiale. Le véritable défi consiste à les intégrer efficacement avec les systèmes de stockage et les plateformes de gestion de l'énergie", a-t-il précisé.

Interrogé sur les technologies suscitant le plus d'intérêt auprès des investisseurs, Marco Carniello a indiqué que l'attention se porte aujourd'hui de manière relativement équilibrée sur plusieurs solutions.

Le solaire, l'éolien et les systèmes de gestion énergétique sont déjà largement développés et continuent d'attirer les investissements. L'hydrogène, en revanche, reste encore en phase de déploiement industriel, bien qu'il représente un axe stratégique pour l'avenir.

Un rôle clé pour la Méditerranée

À moyen et long terme, la région méditerranéenne pourrait jouer un rôle central dans la transition énergétique mondiale. La Tunisie, en particulier, dispose d'atouts importants grâce à son fort ensoleillement et à son potentiel éolien.

Dans ce contexte, la coopération énergétique entre la Tunisie et l'Italie est appelée à se renforcer, notamment à travers le projet d'interconnexion électrique ELMED, actuellement en cours de développement entre les deux pays.

Pour Marco Carniello, ce projet constitue "un signal fort" démontrant que les pays de la région peuvent développer des initiatives communes plus ambitieuses afin d'assurer la sécurité énergétique et de soutenir l'innovation.

Une transition liée à la sécurité énergétique

Le responsable d'Italian Exhibition Group a également insisté sur le fait que la transition énergétique ne relève plus uniquement d'une question environnementale.

"Elle est désormais étroitement liée à la stabilité et à la sécurité énergétique, notamment dans le contexte international actuel", a-t-il affirmé.

Il a enfin appelé les investisseurs et les innovateurs de Tunisie et d'Afrique du Nord à saisir les opportunités offertes par cette transformation du secteur énergétique et à renforcer les initiatives de coopération régionale.

Selon lui, l'objectif reste clair : garantir la sécurité énergétique, renforcer la stabilité et contribuer à la protection de l'environnement à l'échelle méditerranéenne.