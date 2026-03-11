Tunisie: Risque d'amiante - Retrait immédiat de certains jouets pour enfants du marché tunisien

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a ordonné, mercredi, le retrait immédiat du marché de certains jouets pour enfants fabriqués à base de sable ou en contenant, en raison de risques de présence d'amiante, une substance classée comme cancérigène.

Cette mesure fait suite à des avertissements sanitaires internationaux et au communiqué officiel publié le 7 mars 2026.

Le ministère a, par ailleurs, appelé les importateurs à cesser toute importation de jouets contenant cette matière et à vérifier auprès de leurs fournisseurs si les produits déjà introduits sur le marché font l'objet de procédures de retrait ou de rappel à l'échelle internationale.

Le ministère a exigé que des analyses en laboratoire soient effectuées pour confirmer ou non la présence d'amiante dans les produits importés. Si la présence de cette fibre toxique est avérée, les jouets concernés doivent être retirés de tous les circuits de distribution.

Les opérateurs économiques ont, par ailleurs, l'obligation d'informer les clients par tous les moyens de communication disponibles (affichage en magasin, sites internet, réseaux sociaux...) afin de procéder à la récupération des jouets et au remboursement des acheteurs.

Le département du commerce a aussi exhorté les grossistes et les détaillants à suspendre immédiatement la vente et l'exposition de ces articles et à coordonner leur retrait avec les importateurs.

Les services ministériels devront être tenus informés des mesures prises et de l'avancement de leur mise en oeuvre.