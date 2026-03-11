Afrique: Match annulé - Club Africain et JS Kairouan rejoueront lundi à El Gorjani

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fédération tunisienne de basket-ball annonce, mercredi, que le match à rejouer des Super Play-offs du championnat ProA entre le Club Africain et la JS Kairouan (Game 2) aura lieu lundi 16 mars à la salle El Gorjani à partir de 14h00.

Cette décision intervient après que la commission des litiges de la fédération a accepté, mardi, la réclamation déposée par la JS Kairouan, tant sur la forme que sur le fond, concernant cette rencontre face au Club Africain. La commission a ainsi décidé d'annuler le résultat initial (victoire du C.Africain 86-74) et de faire rejouer le match entre les deux équipes.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, la fédération a indiqué que les arbitres du match disputé le 7 mars à la salle El Gorjani, ont commis une faute grave en enfreignant les règles générales du basketball établies par la FIBA. Cette irrégularité a conduit à l'annulation du résultat ainsi que de toutes ses conséquences.

La fédération a également précisé que la rencontre sera rejouée dans son intégralité avec les mêmes joueurs inscrits sur la feuille de match initiale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, la troisième manche de la série des demi-finales, qui devait opposer les deux équipes, mercredi prochain à la salle Aziz Miled à Kairouan, a été reportée à une date ultérieure.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.