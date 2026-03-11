Afrique: Match annulé - Club Africain et JS Kairouan rejoueront lundi à El Gorjani

La Fédération tunisienne de basket-ball annonce, mercredi, que le match à rejouer des Super Play-offs du championnat ProA entre le Club Africain et la JS Kairouan (Game 2) aura lieu lundi 16 mars à la salle El Gorjani à partir de 14h00.

Cette décision intervient après que la commission des litiges de la fédération a accepté, mardi, la réclamation déposée par la JS Kairouan, tant sur la forme que sur le fond, concernant cette rencontre face au Club Africain. La commission a ainsi décidé d'annuler le résultat initial (victoire du C.Africain 86-74) et de faire rejouer le match entre les deux équipes.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, la fédération a indiqué que les arbitres du match disputé le 7 mars à la salle El Gorjani, ont commis une faute grave en enfreignant les règles générales du basketball établies par la FIBA. Cette irrégularité a conduit à l'annulation du résultat ainsi que de toutes ses conséquences.

La fédération a également précisé que la rencontre sera rejouée dans son intégralité avec les mêmes joueurs inscrits sur la feuille de match initiale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, la troisième manche de la série des demi-finales, qui devait opposer les deux équipes, mercredi prochain à la salle Aziz Miled à Kairouan, a été reportée à une date ultérieure.