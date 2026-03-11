Tunisie: Au pays - Importantes saisies de drogue et plusieurs arrestations en dix jours

Les opérations sécuritaires spéciales menées dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue se poursuivent en Tunisie.

Elles ont permis, au cours de la période allant du 1er au 10 mars 2026, la saisie de quantités variées de stupéfiants et de comprimés psychotropes.

Selon les données communiquées, les unités sécuritaires ont saisi 36,558 kilogrammes et 463 morceaux de cannabis, 243 grammes de cocaïne, 1 gramme d'héroïne, ainsi que 11 377 comprimés psychotropes.

Ces opérations ont également conduit à l'arrestation de plusieurs individus impliqués dans ces activités criminelles.

Les forces de sécurité ont, par ailleurs, saisi des sommes d'argent de montants variables provenant des revenus du trafic, ainsi que plusieurs motos de grosse cylindrée, des voitures et des téléphones portables intelligents utilisés dans ces activités.

Les autorités ont renouvelé leur appel à la mobilisation et à la coordination de tous les efforts afin de lutter efficacement contre ce fléau et de protéger la société tunisienne de ses dangers, conformément à l'orientation constante de l'État en matière de lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants.