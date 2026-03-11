Tunisie: Pénurie d'engrais - La filière tomate tire la sonnette d'alarme à Nabeul

11 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le manque d'engrais risque de freiner le démarrage optimal de la saison des semis de tomates dans le gouvernorat de Nabeul, a alerté Mohamed Ben Hassen, secrétaire général de la Fédération régionale des producteurs de tomates destinées à la transformation.

Il a indiqué, à l'Agence TAP, que les agriculteurs de la région n'ont reçu jusqu'à présent que 30% de leurs besoins en ammonitrate et phosphate de diammonium (DAP), appelant à accélérer l'approvisionnement en engrais afin de réussir la récolte de tomates.

Ben Hassen a mis en exergue les difficultés auxquelles est confronté le secteur de transformation des tomates dont, notamment, la non révision du prix référentiel actuel établi à 270 millimes/kg, en plus de la hausse du coût de production et des pesticides.

Il a appelé à impulser l'exportation surtout que les stocks de tomates transformées et en conserve a atteint 60 mille tonnes en 2025.

La superficie consacrée à la culture de tomates au gouvernorat de Nabeul devrait atteindre 4500 ha cette année.

