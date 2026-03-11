Afrique: Conflit au Moyen-Orient - Le FMI alerte sur un risque d'inflation mondiale de 40 points de base

La Directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), a mis en garde contre les risques d'une hausse de l'inflation mondiale à cause du conflit au Moyen Orient.

Intervenant lors d'un séminaire organisé par le ministère japonais des Finances à Tokyo sur l'avenir de l'économie mondiale, Kristalina Georgieva a expliqué que chaque augmentation de 10 % du prix du pétrole, si elle se maintient sur l'année, pourrait induire une hausse de l'inflation mondiale d'environ 40 points de base et une baisse de la croissance mondiale comprise entre 0,1 et 0,2 %.

Rappelant les différents crises qui ont impacté le monde au cours des dernières années, notamment la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine, la directrice du FMI a noté que l'économie mondiale a montré une résilience remarquable malgré ces crises, avec des prévisions de croissance de 3,3 % en 2026 et 3,2 % en 2027.

Le nouveau conflit au Moyen Orient constitue un test supplémentaire pour la résilience de l'économie mondiale, à cause des dommages et interruptions subis par des installations pétrolières et gazières, ainsi que de la chute de 90 % du trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz, a encore déclaré Georgieva rappelant qu'environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et du commerce de gaz naturel liquéfié transite par ce détroit, dont près de la moitié des importations asiatiques de pétrole et un quart de ses importations de gaz.

Elle a averti que la poursuite du conflit pourrait affecter la confiance des marchés, la croissance et l'inflation, imposant des défis supplémentaires aux décideurs.