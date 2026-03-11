Ile Maurice: Navin Ramgoolam salue la décision des Seychelles d'ouvrir une Haute Commission au pays

La visite d'État du président des Seychelles, Patrick Herminie, à Maurice à l'occasion des célébrations de la fête nationale a été marquée par un renforcement des relations entre les deux États insulaires de l'océan Indien. Lors d'un statement officiel, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a souligné la solidité des liens entre les deux pays et la volonté commune d'approfondir leur coopération.

Le chef du gouvernement a salué la présence du président seychellois comme «une expression forte du lien durable qui unit les deux États et du destin partagé qui les relie à travers l'océan Indien». Il a indiqué qu'un entretien en tête-à-tête, suivi de discussions de haut niveau entre les délégations des deux pays, s'est tenu dans une atmosphère qualifiée de «particulièrement fructueuse».

Selon Navin Ramgoolam, ces échanges ont confirmé que le partenariat entre Maurice et les Seychelles est à la fois stratégique et tourné vers l'avenir, au bénéfice des populations des deux pays. Les deux dirigeants ont abordé un large éventail de questions diplomatiques, économiques et sociales d'intérêt commun.

Le Premier ministre a également exprimé sa gratitude envers les Seychelles pour leur soutien constant dans le combat de Maurice visant à parachever son processus de décolonisation et à exercer pleinement sa souveraineté sur l'archipel des Chagos. Il s'est aussi réjoui de la présence à Maurice du président du Seychelles Chagossian Committee, Pierre Prosper.

Parmi les avancées notables issues de cette visite figure la signature d'une déclaration conjointe relative au développement durable de la zone de gestion conjointe du plateau des Mascareignes, un espace maritime partagé par les deux pays. Les deux dirigeants ont réaffirmé l'importance de préserver la biodiversité de cette région.

Les discussions ont également porté sur la sécurité maritime. Maurice s'appuie notamment sur le centre régional de coordination opérationnelle basé aux Seychelles, et les deux États ont convenu de renforcer leur coopération dans la lutte contre le trafic de drogue et la pêche illégale.

Les deux dirigeants ont aussi exprimé leur profonde préoccupation face aux tensions croissantes au Moyen-Orient et à leurs répercussions sur les petites économies insulaires. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et ont insisté sur la nécessité d'une solution diplomatique pour mettre fin à la crise.

Plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés lors de cette visite, couvrant divers domaines tels que la pêche, les questions sanitaires et phytosanitaires, les services de secours et d'incendie, le développement statistique ainsi que la coopération culturelle.

Navin Ramgoolam a également salué la décision des Seychelles d'établir une Haute Commission résidente à Maurice, une initiative qui marque selon lui «un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Maurice entend, de son côté, ouvrir également une mission diplomatique résidente aux Seychelles».

La coopération entre les deux pays devrait également s'intensifier dans les domaines de l'énergie, de la sécurité du stockage stratégique de carburant, des services financiers et de la technologie financière. Les deux États explorent en outre des moyens d'améliorer les liaisons aériennes et la connectivité maritime afin de renforcer l'intégration économique régionale. Les discussions ont aussi porté sur les enjeux régionaux au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), notamment les mécanismes de financement des opérations de maintien de la paix et le partage équitable des contributions entre États membres.