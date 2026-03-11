Ile Maurice: Le pays renforce sa stratégie énergétique

Un accord de financement d'un montant de USD 4 532 164 (environ Rs 213 millions au taux de change du jour) a été signé lundi au Caudan Arts Centre, dans le cadre du Global Environment Facility par le Programme des Nations unies pour le développement. Ce financement vient soutenir les initiatives du ministère de l'Énergie et des services publics pour renforcer l'efficacité énergétique du pays.

Pour le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, ce soutien est à un «moment clé de la stratégie énergétique du pays. Il permettra de pérenniser les efforts en matière d'efficacité et de sobriété énergétique, et de faire de la responsabilité énergétique un composant central de la culture mauricienne, plutôt qu'une simple obligation technique».

Les lois existantes, notamment l'Energy Efficiency Act et les Energy Efficiency Regulations, imposent des audits énergétiques pour les grandes entités publiques et privées. Toutefois, la mise en oeuvre à grande échelle fait face à plusieurs obstacles, dont un manque de sensibilisation, des capacités institutionnelles limitées, la pénurie de professionnels certifiés et les contraintes financières liées à l'accès aux technologies adaptées.

Le pays reste fortement dépendant des combustibles fossiles, qui représentent plus de 90% de la production nationale. Ce financement de USD 4,5 millions devrait donc contribuer à renforcer et étendre ces efforts pour réduire durablement la dépendance énergétique du pays.