Ile Maurice: L'Église à l'écoute de familles vivant dans des conditions précaires

Ce mardi 10 mars, Mgr Jean Michaël Durhône, le Père Gérard Mongelard, vicaire épiscopal pour le domaine social, ainsi que des membres du collectif Drwa enn Lakaz, ont effectué une visite à Coteau-Raffin (après Case-Noyale), dans l'ouest du pays.

Cette visite avait pour objectif de rencontrer et d'écouter des familles qui vivent depuis plusieurs années dans des conditions très difficiles. La plupart habitent dans des maisons de fortune construites avec des feuilles de tôle rouillées.

Au total, 64 familles vivent dans ce lieu, dans l'attente d'une régularisation de leur situation afin de pouvoir envisager un avenir plus digne pour leurs enfants. Parmi elles, 29 disposent déjà d'un contrat en bonne et due forme, tandis que 35 attendent toujours que leur contrat leur soit alloué. Au cours des échanges, les familles ont exprimé leurs priorités : que leur situation soit régularisée au plus vite et qu'elles puissent bénéficier des services essentiels tels que l'eau et l'électricité, ainsi que de drains pour évacuer l'eau qui descend de la montagne et qui inonde leurs habitations de fortune lors des fortes pluies.

Le Père Mongelard confie : «En les écoutant, on sent leur grande détresse. J'ai vu des personnes disposées à aller jusqu'au bout pour que leurs droits et leur dignité soient respectés. Quand on voit des fils électriques suspendus et fixés dans un grand désordre sur les toits, faut-il attendre qu'il y ait mort d'homme pour agir ?»

L'Église, par la voix de ses représentants, a assuré ces familles de son soutien inconditionnel dans la recherche de solutions durables à leurs difficultés. De son côté, Drwa enn Lakaz compte également solliciter une rencontre avec les ministres concernés afin de faire avancer ce dossier et permettre à ces familles de vivre dans des conditions respectueuses de leur dignité.