Ile Maurice: Patrick Herminie - «Nos échanges confirment notre engagement commun pour nos peuples»

En visite d'État à Maurice à l'occasion des célébrations de la fête nationale, le président des Seychelles, Patrick Herminie, a salué la qualité des relations entre les deux pays et réaffirmé la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés.

Dans son statement, le chef d'État seychellois a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation à Port-Louis. Selon lui, cet accueil témoigne des liens étroits et historiques qui unissent les Seychelles et Maurice. Il a rappelé avoir rencontré pour la dernière fois le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, à Victoria lors de son investiture en octobre 2025, une rencontre au cours de laquelle les deux dirigeants avaient déjà évoqué les perspectives de coopération entre leurs pays.

Le président Herminie s'est dit satisfait de la poursuite de ces discussions à Maurice, soulignant que les échanges ont été ouverts, francs et constructifs. Ils ont porté sur plusieurs priorités communes ayant un impact direct sur les populations des deux États insulaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les annonces importantes figure la décision des Seychelles d'établir une mission diplomatique résidente à Maurice. Selon le président seychellois, cette initiative permettra de renforcer la coordination et la collaboration entre les deux pays dans des secteurs stratégiques.

Il a également noté que la présence diplomatique accrue des Seychelles à Maurice facilitera leur participation aux initiatives régionales, notamment au sein de la Commission de l'océan Indien et de l'Indian Ocean Rim Association. Les discussions ont également porté sur l'amélioration de la connectivité aérienne entre les deux pays et sur la mise à jour de leur accord bilatéral sur les services aériens afin de mieux répondre aux besoins croissants du tourisme et du commerce.

L'éducation et le développement des ressources humaines ont aussi été au cœur des échanges. Le président Herminie a remercié Maurice pour son soutien continu aux étudiants seychellois, notamment à travers des opportunités de stages pour les étudiants de l'Université des Seychelles.

La coopération dans les domaines de la pêche et de l'économie bleue demeure également une priorité pour les deux pays. Les dirigeants ont salué les progrès réalisés dans la gestion conjointe de leur zone maritime partagée et ont signé une déclaration conjointe portant sur le développement durable de la zone de gestion commune du plateau continental dans la région du plateau des Mascareignes.

Les deux parties ont par ailleurs échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales, notamment le dossier des Chagos et les initiatives en cours au sein de la Commission de l'océan Indien. Le président Herminie a également évoqué la situation de la communauté chagossienne aux Seychelles.

Les discussions ont aussi porté sur les défis économiques mondiaux, notamment les tensions au Moyen-Orient et leurs conséquences pour les petites économies insulaires dépendantes des importations et du tourisme. Maurice et les Seychelles ont examiné différentes mesures pour atténuer l'impact de ces crises et renforcer leur résilience face aux chocs extérieurs.