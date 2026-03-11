Ghana: Le pays veut renforcer sa coopération économique avec l'Éthiopie

Addis-Abeba — Le Ghana entend intensifier ses relations économiques avec l'Éthiopie, notamment dans les domaines du commerce et de l'industrie, a indiqué l'ambassadeur Robert Afriyie.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadeur du Ghana en Éthiopie, Robert Afriyie, a affirmé que son pays souhaite consolider sa collaboration avec l'Éthiopie dans plusieurs secteurs clés, en particulier le commerce, l'industrie et la diplomatie économique.

« Nous travaillons actuellement à renforcer nos relations dans les domaines du commerce, de l'industrie et de la diplomatie économique, en affinant différents mécanismes de coopération », a-t-il expliqué.

L'ambassadeur a également souligné que les progrès récents ont permis d'améliorer considérablement les liaisons de transport entre les deux pays, facilitant ainsi les déplacements et stimulant les échanges commerciaux.

« Aujourd'hui, trois à quatre vols quotidiens relient Addis-Abeba à Accra, ce qui favorise les échanges entre les peuples et dynamise le commerce, une situation qui n'existait pas il y a quelques années », a-t-il déclaré.

Selon lui, ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives commerciales, permettant notamment à l'Éthiopie d'exporter des produits comme le cuir, tandis que le Ghana peut offrir son cacao de renommée mondiale.

Il a ajouté que l'amélioration des connexions de transport contribue également à faciliter les importations et les exportations entre les deux pays, tout en soutenant les objectifs communs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Pour l'ambassadeur Afriyie, le contexte actuel est particulièrement favorable à un approfondissement de la coopération, les deux pays entrant dans une phase prometteuse de renforcement de leurs relations dans divers secteurs.

Évoquant les liens historiques entre les deux nations, il a rappelé qu'ils remontent à la vision panafricaine du président Kwame Nkrumah et de l'empereur Haïlé Sélassié.

Ces deux dirigeants ont joué un rôle déterminant dans la création de l'Organisation de l'unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine, marquant ainsi une étape majeure dans l'histoire commune des deux pays.

L'ambassadeur a également rappelé que des Ghanéens ont contribué de manière significative au soutien de l'Éthiopie durant la Seconde Guerre mondiale face aux puissances de l'Axe.

Il a indiqué que le cimetière du Commonwealth témoigne de ce sacrifice, de nombreux soldats ghanéens ayant servi au sein de la Royal Frontier Force of West Africa et du Gold Coast Regiment, certains ayant donné leur vie pour la libération de l'Éthiopie face aux forces italiennes.

Selon lui, les relations entre les deux pays reposent sur un esprit de solidarité et de fraternité africaine, illustré par leur coopération étroite sur la scène internationale, notamment au sein des Nations unies et de l'Union africaine.