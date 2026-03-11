Ethiopie: Le dialogue national contribue à instaurer une culture de dialogue et d'accord partagé

Addis-Abeba — La Commission éthiopienne du dialogue national affirme que le dialogue national en cours contribue à instaurer une culture de résolution des défis nationaux par la consultation et le dialogue, tout en favorisant la construction d'un large consensus à travers le pays.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le commissaire Yonas Adaye a déclaré que le processus porte déjà ses fruits en encourageant des solutions fondées sur le dialogue aux griefs politiques et sociaux de longue date.

Il a expliqué que l'initiative de consultation a désormais atteint une étape cruciale pour renforcer le consensus national et consolider les efforts de construction de l'État.

Depuis sa création, la Commission a entrepris d'importantes activités visant à traiter les griefs historiques par un dialogue inclusif, tout en jetant les bases d'un État plus fort et plus uni.

Ce processus a réuni un large éventail de parties prenantes lors de discussions destinées à définir les priorités nationales et à encourager une large participation citoyenne.

Des citoyens de divers horizons, notamment des représentants de partis politiques, des universitaires et des membres de la diaspora, ont participé activement à la collecte des propositions et aux consultations participatives menées dans plusieurs régions et auprès des deux administrations municipales.

« Ce processus a permis de développer une culture de la consultation, axée sur la recherche de solutions par le dialogue et contribuant à instaurer un climat de confiance entre les citoyens », a déclaré Yonas.

Le commissaire a également souligné un développement notable : les groupes armés opérant dans les régions d'Amhara, d'Oromia et de Benishangul-Gumuz, qui ont accepté un dialogue pacifique, ont soumis leurs propositions à la Commission.

Selon M. Yonas, cette démarche démontre concrètement que les défis nationaux peuvent être relevés par la consultation pacifique plutôt que par la confrontation.

« Elle a renforcé la confiance du public dans le processus de consultation et redonné espoir aux citoyens », a-t-il affirmé.

L'inclusion demeure un principe fondamental de la Commission, a-t-il ajouté. Un important travail préparatoire a été mené afin de permettre aux citoyens d'exprimer librement leurs points de vue par l'intermédiaire de leurs représentants participant aux consultations.

Yonas a souligné que les forums de consultation préliminaires organisés dans la région du Tigré jouent un rôle important pour garantir la pleine inclusion du processus.

Des préparatifs sont en cours pour organiser des consultations plus larges dans la région, avec une planification rigoureuse et une large participation.

Il a également indiqué que la prolongation du mandat de la Commission offre l'opportunité de mener à bien les tâches en cours avec plus de profondeur et d'efficacité.

La compilation et la publication des points recueillis lors des consultations constitueront une étape cruciale pour faire progresser le dialogue, a-t-il déclaré.

La dernière étape consistera à élaborer des conclusions détaillées sur les consultations et à les présenter aux institutions et parties prenantes concernées en vue de leur mise en oeuvre, a précisé le commissaire.