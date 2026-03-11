Ile Maurice: Briser le silence autour de l'endométriose

Chaque année, au mois de mars, le monde entier se mobilise pour sensibiliser le public à l'endométriose, une maladie gynécologique chronique encore trop méconnue. Pourtant, cette condition touche environ une femme sur dix dans le monde, soit près de 190 millions de femmes et jeunes filles.

Malgré ces chiffres importants, l'endométriose reste mal comprise, sous-diagnostiquée et entourée de tabous, notamment parce que les douleurs menstruelles sont encore trop souvent considérées comme «normales». Pour de nombreuses femmes, le chemin vers le diagnostic est long et difficile.

Certaines vivent pendant des années avec des douleurs intenses sans savoir ce qui leur arrive. À travers les témoignages de Sheryl Kimberley Smith-Duvergé, actrice et animatrice mauricienne, et de Vania Meemea, auteure engagée dans la sensibilisation à cette maladie, nous mettons en lumière la réalité de l'endométriose et le courage de celles qui la combattent.

Comprendre cette maladie chronique

L'endométriose est une maladie où du tissu similaire à la muqueuse de l'utérus se développe en dehors de l'utérus. Ce tissu peut apparaître sur les ovaires, les trompes de Fallope ou la paroi du bassin, mais parfois aussi sur d'autres organes comme les intestins ou la vessie.

Le Dr Rajivsing Dawonath, obstétricien et gynécologue, explique que ces tissus réagissent aux hormones du cycle menstruel. Chaque mois, ils peuvent saigner et provoquer inflammation, cicatrices et adhérences, ce qui entraîne des douleurs importantes. Selon lui, l'endométriose est l'une des maladies gynécologiques les plus fréquentes, mais elle reste encore largement sous-diagnostiquée. Beaucoup de femmes vivent pendant des années avec des symptômes sans recevoir de diagnostic.

Des symptômes variant d'une femme à l'autre

Les signes les plus fréquents de l'endométriose incluent : règles très douloureuses, douleurs pelviennes chroniques, douleurs pendant ou après les rapports sexuels, douleurs lors de la miction ou selles pendant les règles, règles abondantes ou irrégulières et difficultés à tomber enceinte.

Le Dr Dawonath rappelle que l'intensité de la douleur ne reflète pas toujours la gravité de la maladie. Certaines femmes peuvent avoir très peu de lésions mais souffrent énormément, tandis que d'autres peuvent présenter une maladie plus étendue avec peu de symptômes.

Dinostic agsouvent tardif

En moyenne, il faut entre sept et dix ans pour diagnostiquer l'endométriose. Plusieurs facteurs expliquent ce retard : la banalisation des douleurs menstruelles, manque d'informations sur la maladie, confusion avec d'autres problèmes de santé et difficulté à poser un diagnostic définitif. Le Dr Dawonath insiste sur un point essentiel : une douleur menstruelle qui empêche de vivre normalement ne doit jamais être ignorée.

Traitements disponibles

Même si l'endométriose ne peut pas toujours être guérie définitivement, il existe aujourd'hui plusieurs traitements pour soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie. Les traitements peuvent inclure : médicaments contre la douleur, traitements hormonaux et interventions chirurgicales pour enlever les lésions. Dans certains cas, une approche combinant plusieurs traitements permet d'obtenir

Le Dr Rajivsing Dawonath, obstétricien-gynécologue, explique que c'est une maladie chronique souvent sous-diagnostiquée.

Sheryl Kimberley Smith-Duvergé : Un combat derrière la caméra

Née à Maurice le 24 août 1995, Sheryl Kimberley Smith-Duvergé est aujourd'hui connue du public comme actrice et animatrice. Fille de Liseby François, originaire de Rodrigues, et de Leeds Smith, ancien policier, elle grandit dans un environnement où la créativité et la détermination occupent une place importante.

Très jeune, elle développe une passion pour la scène. À 13 ans, elle rejoint La Comédie mauricienne, une école qui a formé plusieurs artistes et humoristes locaux. Elle y suit des cours de théâtre tout en poursuivant ses études, trouvant un équilibre entre école et passion artistique, un peu comme dans la série Hannah Montana où deux univers se croisent.

Sheryl Kimberley Smith-Duvergé, actrice et animatrice, partage son expérience de l'endométriose afin de sensibiliser le public à cette maladie qui touche de nombreuses femmes.

Son talent est rapidement remarqué. En 2012, elle remporte le prix de meilleure deuxième actrice au Festival national de théâtre pour son rôle dans la pièce Mona Lisa de Frédéric Édouard. L'année suivante marque un tournant dans sa carrière : elle devient animatrice du tirage du Loto à la télévision nationale, ce qui la fait connaître du grand public. Par la suite, elle participe à plusieurs séries web, campagnes publicitaires et projets médiatiques, notamment sur PopTV, où elle continue d'élargir sa présence dans le monde du divertissement.

Mais derrière cette réussite professionnelle se cache une réalité beaucoup plus difficile : Sheryl souffre d'endométriose depuis l'adolescence, une maladie encore peu connue qui affecte la vie de nombreuses femmes. Aujourd'hui, elle n'hésite pas à parler ouvertement de son combat pour sensibiliser le public et encourager d'autres femmes à briser le silence.

Huit ans de douleurs avant un diagnostic

Les premiers symptômes apparaissent lorsque Sheryl a 16 ans. À cette époque, elle ressent des douleurs menstruelles extrêmement fortes. Comme beaucoup de jeunes filles, elle pense que ces douleurs font simplement partie du cycle menstruel. «Pendant longtemps, je pensais que c'était normal de m'évanouir à cause des douleurs de règles très fortes», raconte-t-elle. Ce n'est qu'à l'âge de 25 ans qu'un diagnostic clair est finalement posé.

Entre-temps, près de huit années se sont écoulées, marquées par des interrogations, de l'incompréhension et parfois même du doute. En repensant à cette période, Sheryl réalise que de nombreuses femmes vivent la même situation. «Beaucoup d'entre nous ont appris à normaliser la douleur. On nous dit souvent que les règles sont censées être douloureuses. Mais certaines douleurs ne sont pas normales.»

La santé mentale et émotionnelle aussi touchée

Lorsqu'on parle d'endométriose, on pense souvent aux douleurs physiques. Mais pour Sheryl, la réalité est bien plus complexe. Elle explique que la douleur physique ne représente qu'une partie de l'expérience. «Si je suis complètement honnête, la douleur physique représente peut-être 25 % de l'expérience de l'endométriose.» En effet, la maladie peut aussi affecter profondément l'équilibre mental et émotionnel. Elle peut provoquer une fatigue intense, des troubles digestifs, des changements d'humeur, des périodes de dépression inexpliquée.

«Parfois, j'ai l'impression qu'un nuage sombre plane au-dessus de moi», confie Sheryl. Pour quelqu'un dont le travail consiste à être présent devant les caméras, sourire et transmettre de l'énergie positive, ces moments peuvent être particulièrement difficiles. Mais cette expérience lui a aussi appris des leçons importantes. «L'endométriose m'a appris la patience, la résilience et surtout à écouter mon corps.»

Vania Meemea : De la douleur à l'espoir

Pour Vania Meemea, l'endométriose a été une épreuve profonde. Dans son livre Ma victoire contre l'endométriose, elle partage son parcours personnel, marqué par la douleur, les doutes mais aussi par une immense force intérieure. Elle explique que la maladie ne touche pas seulement le corps. «L'endométriose est un combat quotidien. Ce n'est pas seulement une douleur physique. C'est aussi une épreuve émotionnelle qui peut affecter toute la vie d'une femme.»

Pendant longtemps, elle s'est sentie incomprise et isolée. Comme beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, elle a dû faire face à des moments de découragement. Mais au coeur de ces épreuves, une conviction s'est imposée : transformer cette expérience en message d'espoir pour les autres femmes. C'est cette volonté qui l'a poussée à écrire son livre. À travers ses pages, elle raconte non seulement ses difficultés, mais aussi les leçons de courage et de résilience que cette maladie lui a apprises.

Vania Meemea, auteure de «Ma victoire contre l'endométriose», utilise son histoire personnelle pour encourager les femmes à parler de la maladie.

Aujourd'hui, Vania se dit reconnaissante d'avoir retrouvé la santé. Elle souhaite désormais utiliser son histoire pour encourager d'autres femmes à ne pas perdre espoir. «À toutes celles qui vivent avec l'endométriose, je veux dire : vous n'êtes pas seules. Votre douleur est réelle, votre combat est légitime et votre force est immense.» Pour elle, il est essentiel de continuer à parler de cette maladie et de soutenir la recherche afin d'améliorer le diagnostic et les traitements.

«Donnez-vous de la compassion»

Le mois de sensibilisation à l'endométriose rappelle l'importance de briser le silence autour de cette maladie. Les témoignages de femmes comme Sheryl Smith et Vania Meemea montrent que, malgré les difficultés, il est possible de transformer la douleur en force. Sheryl partage un message simple mais puissant : «Donnez-vous de la compassion. Reposez-vous lorsque votre corps en a besoin. Continuez à avancer dans la vie à votre manière.» Elle rappelle également que l'endométriose ne doit pas définir l'identité d'une femme. «L'endométriose fait partie de votre histoire, mais elle ne vous définit pas.»

Parler de l'endométriose est essentiel pour réduire les retards de diagnostic et améliorer la prise en charge des patientes. En partageant leurs histoires, les femmes contribuent à créer une communauté de soutien, de compréhension et de solidarité. Car au-delà de la maladie, c'est aussi une histoire de courage, de résilience et d'espoir. Et chaque voix qui s'élève aide à faire avancer la sensibilisation.