Ile Maurice: ONS Finserv - Vers plus de femmes à des postes stratégiques

Dans le secteur financier, encore largement dominé par les hommes, ONS FinServ, implantée à Maurice et à Dubaï, compte plusieurs collaboratrices occupant des postes à responsabilité.

Srishti Dixit, fondatrice et directrice générale de l'entreprise, souligne que la maîtrise technique et la rigueur dans un environnement fortement réglementé sont essentielles pour accéder à ces fonctions, notamment au sein des conseils d'administration et dans les relations avec les autorités de régulation.

«La crédibilité guide notre démarche», affirme-t-elle, rappelant que l'expertise et le professionnalisme ouvrent la voie à davantage de responsabilités. Dans cette optique, un programme de mentorat interne accompagne les nouvelles recrues. Jeveena Nepaulsing, cadre en administration des entreprises et des fonds, explique que cet encadrement, notamment lors des procédures de licences auprès de la Financial Services Commission de Maurice, permet aux collaboratrices de prendre progressivement des responsabilités et d'interagir avec les régulateurs.

Pour Preety Seetaram Ramcharain, responsable de l'administration des fonds, la culture d'innovation et de collaboration joue également un rôle clé. Elle permet aux femmes de proposer de nouvelles approches tout en respectant les normes opérationnelles et réglementaires. Selon elle, ce double objectif - rigueur et autonomie - renforce la performance collective tout en favorisant l'émergence du leadership féminin.