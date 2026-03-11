Togo: Le pays prépare sa participation à l'Exposition universelle de Belgrade

Le Togo participe aux préparatifs de l'Exposition universelle de Belgrade 2027 (EXPO 2027), prévue du 15 mai au 15 août 2027 en Serbie.

Le pays est représenté par Alexandre de Souza, directeur général du Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF) et commissaire général du Togo.

L'Exposition universelle de Belgrade est organisée sous l'égide du Bureau International des Expositions (BIE).

Belgrade est la première ville des Balkans à accueillir une Exposition universelle, confirmant le rayonnement croissant de la Serbie sur la scène internationale. L'événement se tiendra sur le site de Belgrade Waterfront, vaste projet urbain moderne en bordure de la Save, au coeur de la capitale serbe.

Plus de 4 millions de visiteurs sont attendus sur les trois mois de l'événement, avec la participation de plus de 120 pays. Chaque nation disposera d'un pavillon national pour présenter ses atouts économiques, culturels et technologiques à un public international.

Pour le Togo, cette participation s'inscrit dans la dynamique de promotion économique et de rayonnement international.