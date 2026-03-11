Togo: Le pays prépare sa participation à l'Exposition universelle de Belgrade

11 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo participe aux préparatifs de l'Exposition universelle de Belgrade 2027 (EXPO 2027), prévue du 15 mai au 15 août 2027 en Serbie.

Le pays est représenté par Alexandre de Souza, directeur général du Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF) et commissaire général du Togo.

L'Exposition universelle de Belgrade est organisée sous l'égide du Bureau International des Expositions (BIE).

Belgrade est la première ville des Balkans à accueillir une Exposition universelle, confirmant le rayonnement croissant de la Serbie sur la scène internationale. L'événement se tiendra sur le site de Belgrade Waterfront, vaste projet urbain moderne en bordure de la Save, au coeur de la capitale serbe.

Plus de 4 millions de visiteurs sont attendus sur les trois mois de l'événement, avec la participation de plus de 120 pays. Chaque nation disposera d'un pavillon national pour présenter ses atouts économiques, culturels et technologiques à un public international.

Pour le Togo, cette participation s'inscrit dans la dynamique de promotion économique et de rayonnement international.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.