Togo: 300 étudiants togolais relèvent le défi de l'innovation technologique

11 Mars 2026
Togonews (Lomé)

L'édition 2026 du Crunch Time Innovation a débuté mercredi à Lomé, avec le soutien de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).

Initiée par l'École Polytechnique de Lomé (EPL), cette compétition réunit cette année 300 étudiants en ingénierie et filières techniques autour d'un défi commun : concevoir des innovations technologiques et des solutions numériques répondant aux besoins concrets des entreprises togolaises.

Dans un contexte marqué par un déficit d'expertise nationale en ingénierie, le Crunch Time Innovation trace une voie concrète vers des filières stratégique, et positionne le Togo comme un terreau fertile pour l'innovation technologique africaine.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.