Cote d'Ivoire: Boxe - Le ministre Adjé Silas Metch apporte son soutien au grand gala international du 10 juin à Abidjan

11 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La boxe ivoirienne s'apprête à renouer avec les grands rendez-vous internationaux. En prélude au gala de l'International Boxing Organization (IBO) prévu le 10 juin 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, a reçu en audience, ce mercredi 11 mars 2026, une délégation conduite par le boxeur professionnel ivoirien Michel Soro.

Accompagné d'Eric Grebet, mécène sportif, et de Tidiane Touré, co-organisateur de l'événement, Michel Soro est venu présenter officiellement ce grand rendez-vous pugilistique au patron du sport ivoirien. Au cours des échanges, le champion ivoirien a détaillé les objectifs de cette initiative qui vise avant tout à promouvoir la boxe et à offrir une vitrine aux jeunes talents du pays.

Selon lui, ce gala constitue une occasion unique de redynamiser le « noble art » en Côte d'Ivoire et d'encourager la nouvelle génération de boxeurs à croire en leur potentiel. L'événement ambitionne également de repositionner Abidjan comme une place forte de la boxe en Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Séduit par cette initiative, le ministre Adjé Silas Metch a exprimé sa satisfaction et réaffirmé le soutien du gouvernement à ce projet sportif d'envergure. « Je suis fier de voir un boxeur émérite ivoirien revenir à la source pour lancer une activité d'une telle ampleur. Nous sommes fiers de votre parcours inspirant qui peut servir de repère aux jeunes », a-t-il déclaré.

Le ministre a également insisté sur le rôle essentiel du sport dans le développement et la cohésion sociale. Il a rappelé la volonté du gouvernement de soutenir toutes les disciplines sportives grâce à la construction d'infrastructures modernes, impulsée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Prévu le 10 juin prochain au Parc des Expositions d'Abidjan, ce gala international promet un spectacle de haut niveau avec sept combats programmés dans différentes catégories. Un rendez-vous qui devrait marquer une nouvelle étape dans la renaissance de la boxe ivoirienne.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.