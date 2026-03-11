Cote d'Ivoire: Boxe - Le ministre Adjé Silas Metch apporte son soutien au grand gala international du 10 juin à Abidjan

La boxe ivoirienne s'apprête à renouer avec les grands rendez-vous internationaux. En prélude au gala de l'International Boxing Organization (IBO) prévu le 10 juin 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, a reçu en audience, ce mercredi 11 mars 2026, une délégation conduite par le boxeur professionnel ivoirien Michel Soro.

Accompagné d'Eric Grebet, mécène sportif, et de Tidiane Touré, co-organisateur de l'événement, Michel Soro est venu présenter officiellement ce grand rendez-vous pugilistique au patron du sport ivoirien. Au cours des échanges, le champion ivoirien a détaillé les objectifs de cette initiative qui vise avant tout à promouvoir la boxe et à offrir une vitrine aux jeunes talents du pays.

Selon lui, ce gala constitue une occasion unique de redynamiser le « noble art » en Côte d'Ivoire et d'encourager la nouvelle génération de boxeurs à croire en leur potentiel. L'événement ambitionne également de repositionner Abidjan comme une place forte de la boxe en Afrique.

Séduit par cette initiative, le ministre Adjé Silas Metch a exprimé sa satisfaction et réaffirmé le soutien du gouvernement à ce projet sportif d'envergure. « Je suis fier de voir un boxeur émérite ivoirien revenir à la source pour lancer une activité d'une telle ampleur. Nous sommes fiers de votre parcours inspirant qui peut servir de repère aux jeunes », a-t-il déclaré.

Le ministre a également insisté sur le rôle essentiel du sport dans le développement et la cohésion sociale. Il a rappelé la volonté du gouvernement de soutenir toutes les disciplines sportives grâce à la construction d'infrastructures modernes, impulsée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Prévu le 10 juin prochain au Parc des Expositions d'Abidjan, ce gala international promet un spectacle de haut niveau avec sept combats programmés dans différentes catégories. Un rendez-vous qui devrait marquer une nouvelle étape dans la renaissance de la boxe ivoirienne.