Cote d'Ivoire: Anyama - Le député Ibrahim Diakité offre 45 tonnes de riz aux veuves et démunis

En cette période de pénitence, toute action sociale menée en faveur des personnes démunies revêt une grande portée spirituelle. Le député d'Anyama, Ibrahim Diakité, s'est, depuis plusieurs années, illustré par son engagement constant envers les plus vulnérables.

Après un premier don de plus de 45 tonnes de riz et de sucre destinées à la communauté musulmane d'Anyama, il a renouvelé son geste de générosité le mardi 10 mars 2026, en offrant 45 tonnes de riz ainsi que 500 plaquettes d'œufs aux veuves et aux personnes démunies de la commune, en prélude à la célébration prochaine de la fête du Ramadan.

La distribution s'est déroulée à sa permanence politique, située en face de la mairie d'Anyama, où plusieurs centaines de femmes et d'hommes s'étaient rassemblés pour recevoir ces vivres. Étaient également présents le second député d'Anyama, Amidou Sylla, ainsi que l'un des députés de la commune d'Abobo, Daouda Sidibé.

« En cette période de pénitence, il nous incombe, en tant qu'élus et représentants du Président de la République, président de notre parti, le Rhdp, d'apporter un soutien constant à nos populations. C'est pourquoi, après un premier don de 45 tonnes de riz et de sucre à nos frères et soeurs de confession musulmane, nous procédons aujourd'hui à un nouvel acte de solidarité en faveur des veuves et des personnes en difficulté. Chaque bénéficiaire reçoit un sac de riz de 50 kg ainsi qu'une plaquette d'oeufs », a déclaré le donateur.

Au nom des récipiendaires, Diabaté Sita a exprimé sa profonde gratitude : « Vous ne pouvez imaginer à quel point ce don arrive à un moment opportun. Nous nous demandions comment nous allions célébrer la fête. Mille mercis. Que Dieu vous le rende au centuple », a-t-elle affirmé.

« Nous adressons nos sincères remerciements au généreux donateur pour cette initiative remarquable visant à soutenir les veuves et les personnes démunies d'Anyama. C'est la première fois qu'un cadre de la commune réalise un don de plus de 100 tonnes de riz et de sucre au bénéfice de la population. Au nom de celle-ci, nous lui renouvelons notre profonde reconnaissance », s'est exprimé le député Amidou Sylla.