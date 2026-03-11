Cote d'Ivoire: Pdci-Rda/Groupe parlementaire - 4 députés suspendent leur participation aux activités

Nouvelle zone de turbulence au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda). Quatre députés de la formation politique ont suspendu leur paricipation aux activités du groupe parlementaire de leur parti à l'Assemblée nationale. Cette décision a été rendue publique le mercredi 11 mars 2026. Une décision qui traduit les tensions internes qui traversent actuellement le principal parti d'opposition ivoirien.

Les parlementaires concernés sont Kouamé Koffi Athanase, député de la circonscription de Bocanda (Bengassou, Bocanda, Kouadioblékro et N'zécrèzessou) ; N'Zi N'Da Affoué Éliane, députée de Bocanda ; Adja Alain, député de Port-Bouët, ainsi que N'Gouan Jérémie Alfred, député de la commune d'Aboisso. Dans leur prise de position, ces élus pointent du doigt la gestion du groupe parlementaire qu'ils jugent préoccupante. Ils accusent notamment son président, Blessy Jean-Chrysostome, de mauvaise gouvernance et dénoncent un fonctionnement interne qui, selon eux, ne favorise ni la concertation ni la transparence dans la prise de décision.

Par ce geste, les députés entendent également interpeller le président du parti, Tidjane Thiam, afin qu'il prête une attention particulière aux préoccupations exprimées par certains cadres et élus du Pdci-Rda. Le départ de ces quatre députés constitue un signal politique fort au sein du groupe parlementaire Pdci-Rda. Même s'ils n'ont pas annoncé leur démission du parti, leur initiative traduit un malaise grandissant dans les rangs de la formation politique.

Cette fronde intervient dans un contexte déjà marqué par des débats internes sur la gouvernance du parti et la stratégie politique à adopter à l'approche des prochaines échéances électorales. Par ailleurs, d'autres figures du parti avaient déjà pris leurs distances avec le groupe parlementaire. Les députés Jacques Ehouo, Sylvestre Emmou et Jean-Marc Yacé avaient notamment choisi de ne pas intégrer le groupe parlementaire du Pdci-Rda à l'Assemblée nationale.

Pour de nombreux observateurs de la scène politique ivoirienne, cette nouvelle crise interne pourrait ouvrir une phase de discussions et de repositionnements au sein du Pdci-Rda dans les semaines à venir. La capacité de la direction du parti à gérer ces tensions sera déterminante pour préserver la cohésion d'une formation politique historique fondée par Félix Houphouët-Boigny.