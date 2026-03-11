Cote d'Ivoire: Industrie musicale africaine - Flutterwave s'allie à Tiwa Savage pour soutenir la nouvelle génération de talents

La fintech africaine Flutterwave a annoncé un partenariat stratégique avec la Tiwa Savage Music Foundation, fondée par la star nigériane Tiwa Savage, afin de soutenir l'émergence de nouveaux talents créatifs à travers le continent africain.

L'initiative a été officiellement lancée le 9 mars 2025 à Lagos, au Nigeria, lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel Delborough. L'événement a réuni plusieurs figures influentes du monde des affaires, de la politique et de la culture, témoignant du large soutien institutionnel dont bénéficie ce projet ambitieux.

La Tiwa Savage Music Foundation se donne pour mission de promouvoir les talents émergents à travers la musique, l'éducation et l'accès à des opportunités créatives. L'organisation entend offrir des formations musicales de haut niveau, du mentorat ainsi que des ressources professionnelles à de jeunes créateurs africains. Au-delà des artistes interprètes, la fondation souhaite également accompagner les producteurs, compositeurs, ingénieurs du son et professionnels de l'industrie musicale, convaincue que le développement durable de l'économie créative passe par l'ensemble de l'écosystème.

Présent à la cérémonie, le gouverneur de l'État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a salué cette initiative qui ambitionne de renforcer la place de l'Afrique dans l'industrie musicale mondiale. Pour Olugbenga 'GB' Agboola, fondateur et directeur général de Flutterwave, cette collaboration s'inscrit pleinement dans la vision de son entreprise : connecter l'Afrique au reste du monde. « Le rêve de Flutterwave est de relier l'Afrique au monde et le monde à l'Afrique. Celui de Tiwa Savage est de porter les talents créatifs africains sur la scène mondiale. Ce ne sont pas deux rêves différents, mais un seul et même rêve », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de ce partenariat, Flutterwave a également apporté un soutien financier à la fondation afin de contribuer à la mise en œuvre de ses programmes et à la réalisation de sa vision à long terme. La cérémonie de lancement a également enregistré la participation du prestigieux Berklee College of Music, l'une des plus grandes écoles de musique au monde. Cette collaboration ouvre la voie à des opportunités concrètes pour les artistes africains, notamment des bourses d'études pour poursuivre une formation à Boston et la perspective de créer à terme une école de musique permanente au Nigeria.

Pour Tiwa Savage, ce projet répond à un besoin crucial. « L'Afrique a toujours eu du talent. Ce dont nos artistes avaient besoin, c'était d'infrastructures, d'accès et de confiance. Avec des partenaires comme Flutterwave à nos côtés, nous sommes en train de bâtir ces trois piliers », a-t-elle affirmé.

À travers cette initiative, Flutterwave confirme son engagement à soutenir non seulement le développement économique du continent, mais aussi son rayonnement culturel. Pour ses promoteurs, l'avenir de l'Afrique repose autant sur ses talents, ses histoires et ses sonorités que sur ses innovations économiques.