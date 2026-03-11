Cote d'Ivoire: Salon du Textile de Côte d'Ivoire (Satex-Ci) - La première édition dans le dernier trimestre de l'année

La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la première édition du Salon du Textile de Côte d'Ivoire (Satex-Ci), prévu pour le dernier trimestre de l'année 2026 à Abidjan. L'évènement a été annoncé le 10 mars 2026 par la Commissaire générale, Rakiyata Congo au cours d'un entretien accordée à Fratmat.info. Rakiyata Congo a indiqué que l'initiative vise à créer une plateforme de structuration et de promotion du textile national. « Cette première édition vise à rassembler les différents acteurs du secteur afin de promouvoir les savoir-faire locaux et encourager la transformation des matières premières ».

Initié pour structurer et valoriser la filière, cet événement entend réunir les acteurs du secteur autour de la transformation locale du coton et de la promotion du savoir-faire national. À travers le Salon du Textile de Côte d'Ivoire (Satex-Ci), les promoteurs entendent également poser les bases d'un rendez-vous majeur consacré au développement de cette filière stratégique.

Troisième producteur africain de coton, la Côte d'Ivoire dispose d'un important potentiel dans la filière textile. Toutefois, selon Invest For Job et le Groupe consultatif du plan national de développement de Côte d'Ivoire (Gcpnd), seulement une partie de la production est transformée localement, alors que les activités de filature et de tissage génèrent déjà plusieurs milliers d'emplois.

Le Satex-Ci entend ainsi favoriser les rencontres entre producteurs, industriels, créateurs, tisserands et artisans. « Le salon offrira aux jeunes entrepreneurs l'opportunité d'exposer leur travail, de rencontrer des professionnels et de développer leur réseau », précise la commissaire générale. Les dates officielles de l'événement sont en cours de finalisation et seront communiquées prochainement, selon Rakiyata Congo. À en croire la commissaire générale du Salon, l'ambition est de contribuer à l'émergence d'une industrie textile ivoirienne plus forte et plus compétitive.

