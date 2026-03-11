À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Amicale des femmes de l'Office ivoirien des chargeurs (Afoic) a organisé, le lundi 9 mars 2026, dans les locaux de l'entreprise, une rencontre de réflexion et de partage autour du thème national : « Justice pour toutes : agir pour les femmes et les filles de Côte d'Ivoire ». Invitée spéciale, Jeanne Sissoko-Zézé a exhorté les participantes à croire en leur potentiel et à dépasser leurs limites.

« Je suis prête pour briller ! » Dans la salle de réunion de l'Office ivoirien des chargeurs (OIC), une trentaine de femmes reprennent en chœur cet engagement lancé par Jeanne Sissoko-Zézé. Une invitation à la confiance et à l'audace. Autour du thème national « Justice pour toutes : agir pour les femmes et les filles de Côte d'Ivoire », la rencontre a mêlé échanges, projection d'un film sur la condition féminine et partage de vivres dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale.

Dans son allocution d'ouverture, le directeur général de l'Oic, Issoufou Sidibé, a salué l'initiative et rappelé la complémentarité entre les genres. « L'homme et la femme sont complémentaires. L'émancipation ne veut pas dire porter le pantalon à la maison », a-t-il déclaré, avant d'apprécier la profondeur de l'intervention de l'invitée et de suggérer l'organisation d'une séance de suivi : « Il va falloir qu'on trouve une demi-journée pour faire revenir Jeanne Sissoko-Zézé pour le monitoring ».

Pour la présidente de l'Afoic, Fatou Thiam, cette célébration vise avant tout à renforcer la confiance des femmes. « Nous voulons amener la femme à se sentir responsable, à être bien dans sa peau pour agir et réussir dans tout ce qu'elle désire entreprendre », a-t-elle expliqué, rappelant que l'initiative s'inscrit dans une tradition annuelle au sein de l'entreprise qui compte 77 femmes à ce jour.

Coach en transformation personnelle, Jeanne Sissoko-Zézé a, pour sa part, invité les participantes à « oser briller » en prenant conscience de leur valeur et en se libérant des croyances limitantes qui freinent souvent leur élan. « Au-delà des lois, il y a des freins que les femmes se mettent elles-mêmes. Il faut comprendre l'origine de ces limites pour les dépasser », a-t-elle souligné. Une exhortation portée par l'expérience et la vision de cette experte en leadership d'impact, engagée à révéler le potentiel et l'influence des femmes africaines.