Congo-Kinshasa: Le pays accueille l'atelier sur les minerais stratégiques et la sécurité dans le bassin du Congo

Les enjeux liés aux minerais critiques dans une dynamique globale, ainsi que leurs implications dans les conflits et la sécurité en Afrique centrale, sont au centre d'un atelier de réflexion organisé du 10 au 12 mars au Collège de hautes études de stratégie et de défense (CHESD) à Kinshasa.

Ce forum est placé sous le thème : « Minerais stratégiques et sécurité nationale dans le bassin du Congo ».

Organisées en collaboration avec le Centre d'études stratégiques de l'Afrique (CESA), ces assises de trois jours visent à promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources, afin de favoriser une coopération régionale apaisée et des partenariats extérieurs équitables.

À l'ouverture de cette rencontre, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale a encouragé les participants à contribuer, par leurs échanges, à une gestion intelligente et efficace des minerais critiques présents dans le bassin du Congo, dans le but de garantir la paix et la stabilité dans la sous-région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Guy Kabombo Muadiamvita estime que l'exploitation illicite des ressources demeure l'une des causes profondes des diverses guerres d'agression dans l'Est du pays.

Le directeur général du CHESD, le général-major Augustin Mamba, a replacé la question des minerais critiques dans son contexte géopolitique et technologique, marqué notamment par la révolution numérique et l'essor de l'intelligence artificielle.

Pour sa part, la directrice du CESA, Amanda Dory, a encouragé les experts à nourrir de fortes attentes quant aux résultats concrets qui peuvent émerger de ce travail collectif.