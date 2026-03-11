Congo-Kinshasa: Poursuite du trafic aérien à Mavivi après l'incendie des bureaux administratifs de la RVA

11 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le trafic aérien s'est poursuivi mercredi 11 mars à l'aéroport de Mavivi, à Beni (Nord-Kivu), malgré l'incendie qui a ravagé la salle d'attente et les bureaux administratifs de la Régie des voies aériennes (RVA).

Selon des sources sur place, la vérification des passagers et le contrôle des bagages se déroulent désormais en plein air, dans un aéroport déjà limité en infrastructures.

Les mêmes sources indiquent que le feu serait parti de la cuisine d'un restaurant situé dans le bâtiment faisant office de salle d'attente. Construit entièrement en planches il y a une dizaine d'années, le bâtiment a brûlé très rapidement, facilitant la propagation des flammes et compliquant l'intervention des pompiers.

La MONUSCO est intervenue promptement en déployant ses véhicules anti-incendie pour tenter de maîtriser les flammes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Abdourahamane Ganda, chef de bureau de la mission onusienne à Beni, les équipes de la MONUSCO ont travaillé en collaboration avec les services du gouvernement congolais pour empêcher la propagation du feu vers d'autres installations sensibles de l'aéroport.

Il s'est réjoui de la mobilisation de toutes les parties.

« Je salue la collaboration des FARDC, de la PNC et des autorités de l'aéroport. Nous avons pu maîtriser le feu et sauver ce qui pouvait l'être. Malheureusement, la nature du bâtiment en bois a fait qu'il ne reste rien, comme vous l'avez constaté. Mais il n'y a pas eu de perte en vies humaines, et c'est l'essentiel. Nous avons protégé les aéronefs et les dépôts de carburant ; c'est cela l'essentiel », a souligné Abdourahamane Ganda.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.