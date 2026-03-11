Congo-Kinshasa: L'ONU et l'Union européenne réaffirment leur engagement pour la paix et la stabilisation de l'Ituri

Les Nations Unies et l'Union européenne ont renouvelé leur engagement à soutenir les autorités provinciales de l'Ituri dans leurs efforts de paix et de stabilisation. Dans un communiqué de presse publié mardi 10 mars à Kinshasa, le système des Nations Unies et l'Équipe Europe en République démocratique du Congo ont annoncé un appui renforcé à la protection des civils, à la cohésion sociale et aux solutions durables face aux défis sécuritaires persistants dans cette province de l'Est du pays.

Selon les deux missions, l'Ituri reste l'une des provinces les plus touchées par les violences armées. Ces attaques récurrentes provoquent des déplacements massifs de populations et accentuent la vulnérabilité des communautés locales.

Cependant, malgré ce contexte difficile, les partenaires internationaux estiment que la province présente aussi des opportunités réelles pour la stabilisation, notamment grâce à l'engagement des autorités locales et à la coordination entre acteurs humanitaires, de développement et de paix.

Une nouvelle stratégie provinciale saluée

Les Nations Unies et l'Union européenne considèrent la nouvelle stratégie provinciale pour la paix et la stabilisation comme une avancée majeure. Cette approche intégrée combine :nl'humanitaire, le développement, et la consolidation de la paix.

La vision de cette stratégie est claire : faire de l'Ituri « une province résiliente, inclusive et pacifiée, où les personnes déplacées internes, les retournés et les communautés hôtes vivent dans la paix, la dignité, la sécurité et la prospérité grâce à des solutions durables intégrées ».

Les deux missions saluent par ailleurs la disponibilité du gouverneur de province et de son équipe dans la coordination des différents acteurs impliqués.

Un engagement axé sur des projets concrets

Selon Angellica Broman, de l'ambassade de Suède en RDC, l'appui conjoint de l'Union européenne et du système des Nations Unies se concentrera principalement sur : la consolidation de la paix, les initiatives de stabilisation, la protection des civils, et le développement durable.

L'objectif est de s'attaquer aux causes structurelles des besoins humanitaires et d'accompagner l'Ituri sur la voie d'une stabilité durable.

Une attention particulière à l'égalité de genre

Les deux missions soulignent enfin l'importance d'une mise en oeuvre inclusive de la stratégie provinciale de stabilisation, avec une attention particulière accordée : à l'égalité de genre, à la participation active des femmes dans les processus de paix, et au renforcement du tissu social.

En réaffirmant leur accompagnement aux autorités provinciales, l'ONU et l'Union européenne montrent leur volonté de contribuer durablement à la stabilisation de l'Ituri, avec l'espoir de ramener la paix, la sécurité et la prospérité aux communautés touchées par des années de conflit.