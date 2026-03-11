Congo-Kinshasa: Comment trouver son premier emploi après l'université

Trouver son premier emploi après l'université n'est pas toujours une tâche facile pour de nombreux jeunes diplômés.

Chaque année, des milliers d'étudiants terminent leurs études dans des filières comme le droit, l'économie, la médecine ou encore les sciences sociales. Pleins

d'espoir, ils déposent leurs candidatures dans plusieurs entreprises ou institutions. Mais très souvent, les réponses tardent à venir... ou sont tout simplement négatives.

Après plusieurs démarches sans succès, certains jeunes finissent par se décourager et perdent l'espoir de trouver un emploi décent et rémunérateur.

Pourtant, il existe des stratégies et des astuces qui peuvent aider les jeunes diplômés à mieux se préparer au marché du travail et à saisir les opportunités dès la

sortie de l'université.