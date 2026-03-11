Congo-Kinshasa: Liprobakin - BC Espoir Fukash, BC Chaux Sport et BC Banaé Mboka gagnent leurs matches

Lors de la deuxième journée de la 61e édition du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN), BC Espoir Fukash a largement dominé, mardi 10 mars, BC Police nationale congolaise (PNC) sur le score sans appel de 100 à 12.

Cette rencontre s'est jouée au stadium du Stade des Martyrs.

Le même jour, en version masculine, BC Chaux Sport a écrasé BC Nsosa Maboko Ngwegwe (NMG) sur la marque de 137 à 18.

Enfin, en version féminine, les filles de Banaé Mboka se sont imposées face à BC Ngaba sur le score de 46-31, lors du match comptant pour la première journée des deux clubs dans ce championnat.