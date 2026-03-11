Cote d'Ivoire: Centre de service civique de Daloa - Une cohorte de 500 jeunes volontaires formée pour une nouvelle vie

La première cohorte de jeunes volontaires formée au Centre de service civique de Daloa a effectué, le 7 mars 2026, sa sortie officielle en présence du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré.

Selon un communiqué, il s'agit de 500 jeunes volontaires, dont 125 jeunes filles et 375 garçons. Le communiqué relève que cette formation s'inscrit dans la politique nationale d'encadrement et d'insertion des jeunes, portée par le gouvernement ivoirien à travers l'Office du service civique national. Elle s'aligne sur la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, visant à offrir une seconde chance aux jeunes en situation de vulnérabilité grâce à la resocialisation, à la formation civique et à l'apprentissage de métiers qualifiants.

Les 500 volontaires, à l'en croire, ont intégré le centre le 17 novembre 2025. Ils ont été formés autour de trois axes, à savoir la resocialisation, l'éducation civique et citoyenne, et la formation professionnelle qualifiante. Les filières dispensées couvrent plusieurs métiers porteurs d'emplois, notamment la maçonnerie, la mécanique automobile, l'électricité bâtiment, la coiffure-esthétique, l'agro-pastoral, la plomberie, la peinture bâtiment ainsi que la cuisine-pâtisserie.

À l'issue de leur formation, relève toujours la note, ces jeunes effectueront un stage pratique de six mois en entreprise ou auprès de maîtres-artisans avec l'appui de l'Agence Emploi Jeunes, ouvrant ainsi la voie à leur insertion professionnelle progressive. « Ces jeunes ont accepté de se reconstruire à travers la discipline, le travail et l'engagement citoyen. Aujourd'hui, la République est fière d'eux. Notre ambition est de faire du service civique un véritable tremplin vers l'insertion socio-professionnelle des jeunes », a déclaré le ministre Mamadou Touré, qui a salué l'engagement des jeunes volontaires.

Dans l'assistance, les familles ont exprimé leur satisfaction. Kouadio Jean, parent d'un volontaire, témoigne : « Avant d'intégrer le centre, mon fils était perdu et sans projet clair. Aujourd'hui, je le vois confiant et responsable. Cette formation a changé sa vie et nous donne beaucoup d'espoir ».

Quant au délégué de la cohorte, Acho Adon Roland, il a indiqué que cette expérience représente une transformation. « Le service civique a été pour nous une école de vie. Nous sommes arrivés ici avec des doutes, mais nous repartons avec la discipline, la confiance et un métier. Nous sommes désormais prêts à servir notre pays et à contribuer au développement de nos communautés », a-t-il dit. Construit sur une superficie de cinq hectares, le Centre de Service Civique de Daloa a été inauguré le 4 octobre 2025 par le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Il accueille des jeunes âgés de 16 à 35 ans provenant de plusieurs régions du pays.