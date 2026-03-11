Cote d'Ivoire: 'Sublime Côte d'Ivoire' - La digitalisation au coeur de la promotion touristique en Afrique du Sud

Du 11 au 15 mars 2026, Upington, dans la province du Cap-Nord en Afrique du Sud, a accueilli l'Atelier international sur les meilleures pratiques dans le tourisme, placé sous l'égide du Département sud-africain du Tourisme. Cet événement a réuni des représentants de haut niveau des ministères et autorités touristiques africaines pour échanger sur les stratégies de développement et de promotion, avec pour thème central : « Faire progresser les retombées économiques grâce à la digitalisation ».

La Côte d'Ivoire était représentée par Dr Fagama Klo, Directeur Général de l'Industrie Touristique et Hôtelière (DG-ITH), mandaté par le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Véritable VRP de la destination ivoirienne, Dr Klo a présenté la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire » dans sa deuxième génération, insistant sur la digitalisation comme levier pour connecter les communautés locales aux marchés mondiaux.

« Chaque clic, chaque image partagée, chaque réservation en ligne peut se transformer en retombée économique tangible pour nos artisans, hôteliers, guides et territoires », a souligné Dr Klo, rappelant que cette approche s'inscrit dans la dynamique du Plan National de Développement 2026-2030. Selon lui, la digitalisation modernise le secteur, le rend inclusif, attractif et compétitif, tout en valorisant le patrimoine culturel et naturel de la Côte d'Ivoire.

Lors de panels techniques et de rencontres B to B et B to C, la délégation ivoirienne a partagé ses bonnes pratiques en matière de gouvernance, d'hôtellerie, de gastronomie, de formation et de promotion digitale, tout en s'inspirant des expériences africaines et internationales.

La participation au Best Practices Workshop 2026 illustre la volonté de la Côte d'Ivoire de se positionner comme destination touristique d'excellence, innovante et compétitive. À travers « Sublime Côte d'Ivoire » et le PND 2026-2030, le pays entend amplifier sa visibilité, renforcer ses talents et faire de son secteur touristique un moteur clé de développement économique continental.