Cote d'Ivoire: Assinie-France/Mêlê Engaye Zô Beach - La 39e édition du festival lancée dans la ferveur

L'édition 2026 de ce rendez-vous culturel met au coeur de son programme l'entrepreneuriat des jeunes.

Le village d'Assinie-France, dans la commune d'Assinie-Mafia, va vibrer au rythme de la 39e édition du Festival Mêlê Engaye Zô Beach, prévue du 3 au 5 avril. L'annonce a été faite le samedi 7 mars, au cours d'une conférence de presse. Placée sur le thème : « Quel entrepreneuriat pour notre jeunesse rurale ? », l'édition 2026 entend aller au-delà de la simple célébration culturelle du peuple Essouman pour encourager l'autonomisation des jeunes.

Selon le commissaire général, Philippe-Auguste Konan, le festival, cette année, s'articule autour de quatre piliers majeurs : l'entrepreneuriat, le brassage culturel, l'action sociale ainsi que le volet culturel et ludique. Dans le cadre du premier pilier, un projet de chambre froide sera mis en place, en partenariat avec la fondation Kaydan. Ce projet, proposé par les jeunes eux-mêmes, permettra de conserver et de revendre les produits de la pêche, principale activité économique de la zone.

La structure sera gérée sous forme de coopérative par l'Association des jeunes d'Assinie-France, afin de créer une activité génératrice de revenus durables. La directrice exécutive de la fondation, Dr Rachel Koffi, a expliqué que l'objectif de ce partenariat est de doter le village d'un véritable outil entrepreneurial. Le brassage culturel sera marqué par la participation du village invité d'honneur, Akoupé. Pour le volet social, la fondation Kaydan prévoit une remise de dons à l'école et à l'hôpital du village d'Assinie-France.

Sur le plan festif, plusieurs activités traditionnelles et populaires sont programmées, notamment la parade des sept familles Essouman, la course de pirogues et un concours culinaire. La lauréate de cette compétition recevra un équipement destiné à lui permettre de développer une activité rémunératrice.

Pour les organisateurs, l'objectif est clair : offrir des perspectives positives aux jeunes vivant à proximité de la frontière. « Notre but, à travers ce festival, est de pouvoir les détourner des choses peu recommandables et de les orienter vers des occupations saines, lucratives », a souligné Philippe-Auguste Konan.

Le festival devrait également renforcer la cohésion sociale dans la commune d'Assinie-Mafia, avec la participation attendue des chefs des 16 villages de la localité. La programmation musicale réunira plusieurs artistes dont Amaral d'Afrique, Sté Milano, Paulo Chakal, Oyoki Onanayo, Papa Notché, les pros du Zougou, Poseidon, Festival de Biama.