Afrique: Bank of Africa participe au financement et à l'arrangement du projet solaire 'NOOR ATLAS'

Le groupe Bank of Africa (BOA) a annoncé, mardi, sa participation au financement et à l'arrangement du projet "NOOR ATLAS", un programme stratégique de développement d'infrastructures solaires photovoltaïques au Maroc.

Ce projet d'envergure consiste en le développement, la construction, la mise en service, l'exploitation et la maintenance de six centrales solaires photovoltaïques, situées dans les localités de Ain Beni Mathar, Bouanane, Boudnib, Enjil, Tan-Tan et Tata, pour une capacité installée totale de 240 MWac (megawatt alternating current / mégawatt de courant alternatif), indique BOA dans un communiqué.

Porté par Masen en qualité de sponsor, le projet représente un investissement global d'environ 2,8 milliards de dirhams. Le financement repose sur une structuration hybride et innovante, combinant des prêts accordés par Bank of Africa et par Masen, ces derniers étant issus de financements concessionnels octroyés par KfW et la Banque européenne d'investissement (BEI).

L'électricité produite par les différentes centrales sera commercialisée auprès de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE), dans le cadre de contrats d'achat d'électricité à long terme.

Le closing financier du projet a été réalisé le 13 janvier 2026, marquant une étape déterminante dans la concrétisation de ce programme structurant pour le développement des énergies renouvelables au Maroc.

À travers cette opération, BOA réaffirme son engagement en faveur du financement de projets structurants et durables, et confirme son rôle de partenaire de référence dans l'accompagnement des initiatives contribuant à la transition énergétique du Royaume.