Maroc: Colorado - Hausse du résultat net de 44,4% en 2025

Le résultat net de Colorado a atteint 65,5 millions de dirhams (MDH) au terme de l'exercice 2025, en amélioration de 44,4% par rapport à une année auparavant.

Le résultat d'exploitation, lui, a progressé de 20,3% à 112 MDH, indique Colorado dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Concernant le chiffre d'affaires, il a augmenté de 3,1% à 624 MDH. Cette évolution a été accompagnée d'un accroissement du tonnage vendu de 3,7% comparativement à 2024, témoignant d'une dynamique commerciale soutenue.

Les investissements réalisés en 2025 se sont situés à 11,8 MDH HT (Hors taxe), portant principalement sur l'acquisition de biens d'équipement et les travaux de construction relatifs au nouveau projet d'expansion industrielle.