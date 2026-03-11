Maroc: Colorado - Hausse du résultat net de 44,4% en 2025

11 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le résultat net de Colorado a atteint 65,5 millions de dirhams (MDH) au terme de l'exercice 2025, en amélioration de 44,4% par rapport à une année auparavant.

Le résultat d'exploitation, lui, a progressé de 20,3% à 112 MDH, indique Colorado dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Concernant le chiffre d'affaires, il a augmenté de 3,1% à 624 MDH. Cette évolution a été accompagnée d'un accroissement du tonnage vendu de 3,7% comparativement à 2024, témoignant d'une dynamique commerciale soutenue.

Les investissements réalisés en 2025 se sont situés à 11,8 MDH HT (Hors taxe), portant principalement sur l'acquisition de biens d'équipement et les travaux de construction relatifs au nouveau projet d'expansion industrielle.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.