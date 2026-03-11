Tunisie: Aucun blessé n'est à déplorer parmi la communauté tunisienne au Liban, 36 demandes d'évacuation recensées (Ambassade)

TUNIS — Aucun blessé n'est à déplorer parmi la communauté tunisienne résidant au Liban jusqu'à mercredi, a déclaré le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Tunisie à Beyrouth, Ridha Chheydhiya.

Intervenant sur les ondes de "Mosaïque FM", il a indiqué que l'ambassade a reçu jusqu'à présent 36 demandes d'évacuation ou de départ du territoire libanais, concernant environ 100 personnes en incluant les membres de leurs familles.

La mission diplomatique suit de près la situation de la communauté tunisienne, en coordination avec les autorités tunisiennes, notamment le ministère des Affaires étrangères, a-t-il précisé, soulignant que l'ambassade a activé une cellule de crise dès le début de l'escalade dans la région afin d'assurer un suivi permanent.

Cette cellule est chargée de maintenir le contact avec les membres de la communauté, de répondre à leurs préoccupations et d'intervenir rapidement en cas de besoin, tout en leur fournissant l'assistance nécessaire, a ajouté la même source.

L'ambassade de Tunisie au Liban se tient également prête à organiser l'évacuation des ressortissants tunisiens en cas de développement de la situation, en coordination avec les autorités tunisiennes et libanaises, selon le responsable diplomatique.

Les Tunisiens souhaitant quitter le Liban peuvent encore le faire, l'espace aérien restant ouvert, a-t-il indiqué, précisant que la compagnie Middle East Airlines assure toujours des vols entre Beyrouth et plusieurs destinations, dont Amman, Le Caire, Istanbul et plusieurs capitales européennes, en plus des liaisons assurées par Royal Jordanian Airlines vers Amman.

Ridha Chheydhiya a appelé les membres de la communauté tunisienne à faire preuve de la plus grande prudence, à éviter les zones ciblées et à rester en contact avec l'ambassade pour signaler toute situation d'urgence.

Il a également rappelé que les binationaux peuvent bénéficier des mesures d'urgence mises en place par les autorités libanaises, notamment l'hébergement dans des établissements scolaires et l'octroi d'aides financières et matérielles aux personnes affectées.

Selon la même source, la communauté tunisienne au Liban dépasse 230 personnes, réparties principalement entre la banlieue sud de Beyrouth, les villes de Tyr et de Saïda ainsi que certaines régions de l'ouest du pays. Elle est composée en grande partie de binationaux tuniso-libanais ou de Tunisiennes mariées à des Libanais.