Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 12 mars 2026

revue de presse

Nigéria : La raffinerie Dangote assure l'approvisionnement local en pétrole

Alors que la guerre au Moyen-Orient engendre des fluctuations des cours du pétrole, le président de l’association des distributeurs nigérians, Billy Gillis-Harris se réjouit que l’approvisionnement local soit garanti par la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote à Lagos.

Située à Lekki, la méga-raffinerie Dangote a assuré qu’elle priorisait le marché local afin d'éviter toute pénurie de carburant au Nigéria. Son objectif est de limiter les répercussions du conflit au Moyen-Orient, bien que les prix à la pompe aient déjà augmenté d'environ 20% en une semaine. [Source Africanews]

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vers un tripatouillage constitutionnel en RDC : Un saut dans l’inconnu

Se dirige-t-on vers un tripatouillage constitutionnel en République démocratique du Congo (RDC)? Il est peut-être trop tôt pour répondre à cette interrogation par l’affirmative. Mais toujours est-il que le débat sur une révision de la Constitution, est plus que jamais relancé au sein de la classe politique congolaise.

Pour cause : certains veulent voir modifiée la Loi fondamentale qui n’a plus été touchée depuis 20 ans. Parmi eux, le premier des Congolais, le président de la République. C’est un rêve que Félix Tshisekedi nourrit depuis belle lurette. Mais bousculé, d’une part, par l’opposition depuis le retour de son prédécesseur Joseph Kabila qui a mis fin à son exil politique et tenaillé, d’autre part, par les rebelles du M23, Fatchi avait été contraint de mettre cette ambition en berne. [Source Le Pays]

Au Sénégal, les députés adoptent une loi durcissant les peines pour homosexualité

Les députés sénégalais ont adopté, mercredi 11 mars, une loi qui durcit les peines encourues pour les rapports sexuels entre personnes de même sexe. La réforme de l'article 19 du code pénal prévoit notamment de doubler les peines de prison encourues pour relations homosexuelles.

Alors qu'une vague d'arrestations de personnes accusées d'homosexualité présumée est en cours au Sénégal, ce nouveau texte propose de porter les peines de cinq à dix ans d'emprisonnement, contre un à cinq ans actuellement, pour toute personne reconnue coupable d'acte dit « contre nature ». La loi prévoit également d'alourdir les amendes, qui pourraient atteindre jusqu'à 10 millions de francs CFA, contre seulement 1,5 million actuellement. [Source RFI]

Les grandes lignes de la visite du pape Léon XIV en Algérie dévoilées : un message de paix et de dialogue religieux

Le chef de l’Église catholique, le pape Léon XIV, entamera sa visite en Algérie par une étape diplomatique à Alger. Il doit rencontrer le Président Abdelmadjid Tebboune ainsi que plusieurs représentants des institutions nationales.

Cette rencontre officielle sera suivie d’une célébration religieuse à la basilique Notre-Dame d’Afrique, haut lieu du catholicisme dans la capitale. Le pape y rencontrera également la petite communauté chrétienne du pays, composée d’étrangers, de travailleurs expatriés mais aussi des chrétiens évangéliques algériens. [Afrik.com]

Afrique du Sud/Etats-Unis - Sitôt arrivé et déjà une polémique : l'ambassadeur américain convoqué par le gouvernement

A peine arrivé, déjà convoqué. Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Afrique du Sud, Brent Bozell, a été convoqué par le gouvernement sud-africain, a annoncé mercredi 11 mars le ministre des Affaires étrangères, pour des propos jugés "non-diplomatiques".

Le ministre sud-africain des Affaires étrangères Ronald Lamola a annoncé mercredi 11 mars que le nouvel ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Brent Bozell, avait été convoqué pour s’expliquer sur des propos jugés "non-diplomatiques".

Arrivé à Pretoria en février, le diplomate avait critiqué lors de sa première prise de parole publique les "propos haineux" du chant "Kill the Boer, Kill the farmer" ("Tuez le Boer, Tuez le fermier"), issu de la lutte contre le régime d'apartheid, tout en commentant certaines orientations politiques du gouvernement sud-africain. [Source Africa Radio]

CEMAC : Les mauvais payeurs désormais exclus du système bancaire

Entré en vigueur le 1er janvier 2025, un nouveau règlement adopté par le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) introduit un mécanisme inédit de « mise à l’index » des emprunteurs défaillants dans la zone CEMAC.

Désormais, tout client n’ayant pas remboursé un crédit pendant plus de trois mois peut se voir interdire l’accès à ses comptes bancaires et aux services financiers. Cette réforme vise à endiguer la montée des créances en souffrance, qui ont atteint 2 024 milliards de FCFA à fin 2024, soit 16,2 % des crédits distribués dans la région. [Source GabonMediaTime]

Le Maroc lance le programme solaire Noor Atlas de 305 MW

Le Maroc a débuté la construction de son programme solaire Noor Atlas, composé de six centrales totalisant 305 MW, financé par un mix de prêts concessionnels et commerciaux. L’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) et le Bureau national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) ont signé les accords d’achat d’électricité (PPA) pour le projet, dont la mise en service est prévue en juillet 2027.

Le projet, estimé à 2,8 milliards de dirhams (306 millions USD), est financé par des prêts apportés par Bank of Africa et Masen, ces derniers étant eux-mêmes adossés à des financements concessionnels de la Banque allemande de développement KfW et de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le closing financier a été finalisé le 13 janvier 2026, marquant le coup d’envoi officiel des travaux. [Source Financial Afrik]

Au Burundi, la démocratie progresse et la parole se libère, selon le président Ndayishimiye

Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a affirmé que la démocratie a enregistré des progrès notables au Burundi, soulignant qu’aujourd’hui personne ne craint de s’exprimer librement. Il l’a déclaré le 10 mars 2026 lors d’une réunion d’évaluation administrative liée à la Vision Burundi 2040-2060.

Selon lui, la démocratie a connu des ’’avancées significatives’’ au Burundi ces dernières années. Toutefois, il a insisté sur le fait que ’’la démocratie ne doit pas être réduite au simple multipartisme’’.

Pour le locataire de Ntare House, « la démocratie est avant tout une forme de régime politique fondée sur la souveraineté populaire, où le pouvoir émane du peuple et est exercé dans l’intérêt des citoyens. Dans ce système, ce sont les citoyens eux-mêmes qui choisissent leurs dirigeants à travers le vote, en accordant leur confiance à ceux qu’ils jugent capables de défendre leurs intérêts ». [Source Iwacu]

Les cadors du football africain s’affrontent pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF 2025/26

Les quarts de finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025/26 mettent aux prises ce week-end les clubs les plus prestigieux du continent africain, avec quatre rencontres aller qui illustrent la qualité et la compétitivité du football de clubs en Afrique.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé cette semaine une augmentation des primes, avec 6 millions de dollars pour le vainqueur, offrant un incitatif supplémentaire pour les huit clubs encore en lice dans la compétition.

Après une phase de groupes riche en spectacle, les matches à élimination directe débutent désormais, où la marge d’erreur est très réduite alors que les géants africains s’affrontent. [Source CAF]

Industrie musicale africaine : Flutterwave s’allie à Tiwa Savage pour soutenir la nouvelle génération de talents

La fintech africaine Flutterwave a annoncé un partenariat stratégique avec la Tiwa Savage Music Foundation, fondée par la star nigériane Tiwa Savage, afin de soutenir l’émergence de nouveaux talents créatifs à travers le continent africain.

L’initiative a été officiellement lancée le 9 mars 2025 à Lagos, au Nigeria, lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel Delborough. L’événement a réuni plusieurs figures influentes du monde des affaires, de la politique et de la culture, témoignant du large soutien institutionnel dont bénéficie ce projet ambitieux.

La Tiwa Savage Music Foundation se donne pour mission de promouvoir les talents émergents à travers la musique, l’éducation et l’accès à des opportunités créatives. L’organisation entend offrir des formations musicales de haut niveau, du mentorat ainsi que des ressources professionnelles à de jeunes créateurs africains. [Source Fratmat]