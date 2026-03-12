Burkina Faso: Action humanitaire - Le HCR salue l'approche du Gouvernement burkinabè

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce mercredi 11 mars 2026 à Ouagadougou, une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). La délégation était conduite par la Haute Commissaire assistante chargée de la protection, Mme Ruven Menikdiwela. Les échanges ont porté sur les actions menées par le HCR en appui aux efforts du Gouvernement burkinabè.

Le Premier ministre a salué l'engagement du HCR aux côtés du Gouvernement en faveur des populations affectées par la crise humanitaire. Il a toutefois souligné que la vision du Gouvernement est d'aller au-delà de la logique d'assistance pour privilégier des actions de relèvement et d'autonomisation des populations concernées.

« Nous ne nous inscrivons pas dans une logique d'assistance permanente. Notre ambition est d'accompagner les populations vers l'autonomie et la reconstruction de leurs moyens d'existence », a-t-il déclaré.

Le Chef du Gouvernement a, à cette occasion, invité le HCR ainsi que l'ensemble des partenaires humanitaires à s'inscrire dans cette dynamique et à se conformer aux nouvelles réformes engagées pour assainir le secteur de l'humanitaire.

« Nous ne sommes pas dans une politique de tyrannie contre les ONG, mais nous restons fermes sur le principe de transparence dans les activités des partenaires », a-t-il insisté.

À l'issue de l'audience, Mme Ruven Menikdiwela a indiqué que cette rencontre a constitué une occasion importante pour réaffirmer l'engagement du HCR à aligner ses programmes sur les priorités définies par le Gouvernement burkinabè.

Elle a également évoqué sa récente visite dans la ville de Kaya, où elle a pu constater les initiatives économiques portées par des femmes déplacées internes, notamment dans les activités commerciales et la vente de produits à travers des plateformes numériques.

« C'est vraiment impressionnant de voir la détermination et la résilience des personnes que nous avons rencontrées. Elles ont une volonté absolue de reconstruire leur vie là où elles se trouvent », a-t-elle souligné.

Pour l'avenir, le HCR entend poursuivre et renforcer ses programmes au Burkina Faso, avec un accent particulier sur l'autonomie économique, sociale et juridique des personnes déplacées, des réfugiés et des communautés hôtes, afin de favoriser une reconstruction durable des moyens de subsistance.