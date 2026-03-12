Angola: L'humanisation doit être considérée comme un pilier des soins de santé en Angola

Lubango — Aux premières journées scientifiques de la maternité centrale de Lubango « Irene Neto », les conférenciers ont demandé au gouvernement d'investir dans la formation du personnel afin que l'humanisation des soins devienne un pilier fondamental du système de santé angolais.

Dans le communiqué final, de cet événement qui s'est déroulé du samedi à dimanche sous le slogan « Soin intégral et intégré pour des femmes et nouveau-nés, mettant l'accent sur l'humanisation et la qualité des soins », les participants ont soutenu que l'humanisation devrait être considérée comme l'un des piliers fondamentaux du système de santé, en particulier dans le domaine maternel et néonatal.

Ils ont indiqué que c'est dans ces segments que le suivi adéquat et le respect de la dignité des patients sont déterminants à la sécurité et au bien-être de la mère et du nouveau-né.

Les spécialistes ont mentionné que les soins humanisés impliquent, entre autres, le respect des droits des patients, une communication claire entre professionnels et usagers, une écoute active, un accueil approprié et la création d'un environnement hospitalier plus sûr, confortable et inclusif.

Selon le communiqué, l'humanisation des soins doit s'accompagner d'une amélioration des conditions de travail des professionnels de santé, du renforcement des ressources humaines qualifiées et de la mise à disposition d'équipements et d'infrastructures adéquats, facteurs jugés essentiels pour des soins efficaces et de qualité.

Les participants ont ensuite appelé à une formation continue des professionnels de santé, avec l'accent sur les compétences techniques, mais aussi humaines, éthiques et communicationnelles, pour que les soins soient de plus en plus adaptés aux besoins des patients et de leurs familles.

Une autre recommandation porte sur la nécessité de promouvoir davantage la recherche scientifique dans les unités hospitalières, en vue de produire des données et des preuves susceptibles d'orienter l'amélioration des services de santé, surtout en matière de soins des femmes et des nouveau-nés.

La rencontre a également permis de renforcer l'engagement des institutions de santé de la province de Huíla en faveur de l'amélioration continue de la qualité des soins médicaux, grâce à la prise en charge complète des femmes et des nouveau-nés.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des stratégies visant promouvoir les connaissances scientifiques et à renforcer les bonnes pratiques cliniques dans les unités de santé, contribuant ainsi au développement du secteur de la santé et de l'amélioration des soins pour la population.

En deux jours, la conférence a réuni des médecins, des infirmières, des techniciens de diagnostic et de traitement, des gestionnaires hospitaliers, des chercheurs et des étudiants, autour des thèmes tels que soins maternels et infantiles, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, la violence obstétricale, la gestion des données de santé et à l'humanisation des services.