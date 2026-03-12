Angola: L'Angola enregistre de faibles pluies dans quatre provinces

10 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB, ASS et LUZ

Luanda — Les provinces de Cabinda, Zaire, Cuanza-Norte et Cuanza-Sul pourraient connaître de faibles pluies dans les prochaines 24 heures, selon l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET).

L'INAMET prévoit également des pluies modérées avec risque d'orages à Moxico, Moxico Leste et Cubango, ainsi que des pluies faibles à modérées avec risque d'orages isolés à Uíge, Malanje, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Benguela, Bié, Huambo, Namibe, Huíla, Cunene et Cuando.

L'institut prévoit également de la bruine à Luanda, Icolo et Bengo dans les prochaines heures.

Voici les températures des différentes villes angolaises :

Luanda avec 23/32, Cabinda 25/31, Sumbe 25/31, Caxito 23/35, Mbanza Congo 22/30, Uíge 18/34, Catete 23/38, Ndalatando 20/34, Malanje 17/29, Dundo 21/34, Saurimo 19/27, Benguela 25/30, Huambo 19/24, Cazombo 19/28, Cuito 17/25, Luena 19/28, Lubango 17/23, Menongue 17/25, Moçamedes 23/35, Ondjiva 20/28, Mavinga 17/25.

