Angola: Des projets environnementaux profitent aux familles et renforcent la durabilité à Benguela

Benguela — Le secrétaire d'État à l'Environnement, Yuri de Sousa Santos, a souligné ce lundi que plusieurs projets environnementaux en cours dans la province de Benguela génèrent des bénéfices directs pour des centaines de familles, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'assainissement de base et de la préservation de la biodiversité.

S'exprimant lors d'un séminaire méthodologique sur l'environnement à Benguela, le secrétaire a déclaré que Benguela est considérée comme l'une des régions les plus stratégiques du pays, en raison de son poids économique et de la diversité de son territoire, et présente donc un potentiel important pour jouer un rôle moteur dans la stratégie nationale de développement durable.

Selon le secrétaire d'État, la province compte actuellement 23 municipalités, dont sept sont côtières. Cette situation combine une croissance urbaine rapide, une forte production agricole en milieu rural et un vaste littoral, autant de facteurs qui représentent à la fois des défis et des opportunités pour le développement durable.

Dans le domaine de l'agriculture résiliente face au changement climatique, le programme REFARM a été mis en avant. Ce programme favorise l'introduction de semences résistantes à la sécheresse dans les régions de Ganda et de Cubal, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire des communautés rurales.

Un autre projet mentionné était ZAEC, qui a permis la réhabilitation de sources, de réservoirs et d'abreuvoirs dans la municipalité de Chongoroi, bénéficiant directement à environ 770 familles, avec un impact positif sur l'accès à l'eau pour la consommation et pour les activités agricoles et d'élevage.

Concernant l'assainissement de base, le secrétaire d'État a souligné les premiers résultats du modèle de collecte des déchets en porte-à-porte mis en oeuvre dans la province, une initiative qui a contribué à améliorer l'hygiène urbaine et à réduire les risques pour la santé publique.

Il a rappelé qu'en 2025, le pays avait été confronté à une épidémie de choléra, situation qui a mis en évidence la nécessité de renforcer les politiques d'assainissement, d'hygiène et d'action environnementale intégrée.

Dans ce contexte, il a mentionné que le Programme d'assainissement total, mené par les communautés et les écoles, change déjà les comportements dans certains quartiers de Benguela, réduisant significativement la pratique de la défécation à l'air libre.

En matière de conservation de la nature, il a souligné l'importance des aires protégées telles que le parc régional de Chimalavera, la réserve partielle des buffles et la mangrove de Lobito, où opère le CIOMA (Centre d'information, d'observation et de suivi des oiseaux).

La province se distingue également par ses efforts de protection des tortues marines, grâce aux projets Kitabanga et Cambeú, qui relâchent chaque année des centaines de bébés tortues en mer, renforçant ainsi les efforts de préservation de la faune sauvage.

Pour Yuri Valter de Sousa Santos, ces initiatives témoignent de l'engagement du pouvoir exécutif angolais à promouvoir la croissance économique sans compromettre la préservation du patrimoine naturel.

Le secrétaire d'État a estimé que, malgré la persistance des défis environnementaux, les actions menées démontrent qu'il est possible de transformer les difficultés en opportunités grâce au renforcement des politiques publiques et des partenariats avec la société civile, les institutions académiques et le secteur privé.

Il a donc défendu la nécessité de maintenir l'effort collectif pour promouvoir la protection de l'environnement, améliorer la santé publique, favoriser un développement rural et urbain équilibré et préserver la biodiversité, afin que Benguela continue de s'affirmer comme une référence nationale en matière de durabilité et de progrès.