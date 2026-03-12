Angola: Ligne de crédit pour les femmes entrepreneures

Talatona — Banco Millennium Atlântico a lancé aujourd'hui, mercredi, à Luanda, une ligne de financement baptisée « Jango », destinée aux femmes entrepreneures, et dont l'objectif est de lever les obstacles auxquels elles sont confrontées pour accéder au financement et aux garanties.

À ce sujet, Tânia Pinto, directrice des PME (petites et moyennes) chez Banco Millennium Atlântico, a déclaré à la presse, lors de l'atelier consacré à la « Ligne de crédit Atlântico pour les femmes », que le montant par opération est de 200 millions de kwanzas, sans montant minimum, et dépend du projet de la cliente.

Les taux d'intérêt varient entre 7,5 % et 10 %, selon la nature de l'activité.

Elle a déclaré que cette ligne de financement couvre tous les secteurs de l'économie, avec une attention particulière portée à des activités telles que l'agriculture, la pêche, l'industrie manufacturière, la sylviculture, le commerce, la santé et les projets à impact socio-économique, en accord avec les Objectifs de développement durable (ODD) en Angola et intégrés à l'Agenda 2030 des Nations Unies. L'accent est mis sur la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, l'égalité des sexes et la promotion de la paix et de la prospérité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette ligne de financement offre des conditions de taux d'intérêt différenciées et bénéficie du soutien du Fonds de garantie de crédit, qui peut couvrir jusqu'à 80 % du risque grâce à une garantie publique », a-t-elle précisé.

Tânia Pinto a souligné que les conditions d'accès au crédit exigent que l'entreprise soit légalement constituée et certifiée par l'INAPEM, et qu'elle soit détenue à au moins 51 % par des femmes, ou qu'elle compte des femmes à des postes de direction. À défaut, elle peut avoir un effectif composé d'au moins 60 % de femmes.

À cette occasion, l'administratrice du Fonds de Garantie de Crédit (FGC), Efigénia Mpengo, a souligné que l'institution participe au projet en garantissant l'émission d'une garantie publique pour tous les prêts accordés aux femmes qui rejoignent la ligne de crédit, afin de réduire le coût du financement.

Selon la responsable, le FGC propose un taux de commission préférentiel de seulement 1 % par an aux femmes entrepreneures, contre 2 % habituellement.

Selon Efigénia Mpengo, le FGC a créé la Direction du suivi, un service spécialisé chargé de contrôler les opérations, de l'octroi du crédit à son échéance, et de partager les connaissances acquises avec les entrepreneuses.

La représentante d'INAPEM, Engracia Ngambo, a souligné que le rôle de l'institution est de soutenir la formation en gestion, en éducation financière et fiscale, la promotion des salons et la coordination avec les banques commerciales.

Elle a ajouté qu'INAPEM contribue également à la formalisation des coopératives et promeut le label « Fabriqué en Angola » comme mesure de protection de la production nationale. L'institution certifie par ailleurs les entreprises - micro (jusqu'à 10 salariés), petites (jusqu'à 50) et moyennes (jusqu'à 200) - une classification qui influe sur l'accès au financement bancaire.