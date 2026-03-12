Dakar — Le Premier ministre a demandé à plusieurs ministres, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, de s'atteler à la levée des obstacles auxquels le gouvernement est confronté dans l'exécution du Programme national de développement des agropoles, du projet d'aménagement de la corniche ouest de Dakar et de la politique d'électrification rurale.

Il a informé les membres du gouvernement de "l'état d'avancement de trois projets [...] inscrits parmi les priorités nationales, à savoir le Programme national de développement des agropoles, le projet d'aménagement de la corniche ouest de Dakar et l'électrification rurale", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

"S'agissant du Programme national de développement des agropoles, le Premier ministre [...] a partagé avec le Conseil [des ministres] certaines difficultés rencontrées, liées au dispositif de gouvernance et à certaines contraintes opérationnelles et financières".

"Ainsi, il a demandé au ministre des Finances et du Budget, ainsi qu'au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, de prendre les mesures requises pour accélérer les décaissements et apurer les situations les plus critiques, notamment les arriérés de salaires, et conduire avec la Banque africaine de développement une revue diligente des options relatives à l'agropole du Nord, en vue d'une décision rapide et soutenable", rapporte la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

Mme Faye ajoute qu'Ousmane Sonko "a demandé également au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage [et à celui] de l'Industrie et du Commerce de finaliser le cadre opérationnel de sécurisation de la matière première agricole, afin de garantir un approvisionnement régulier, durable et conforme aux besoins des futures unités de transformation".

Concernant l'aménagement de la corniche ouest de Dakar, "le Premier ministre a rappelé son importance stratégique, notamment [pour les] Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Il a déploré son arrêt du fait de décomptes impayés, alors que l'échéance de mise à disposition du site approche".

Une série de communications sur de grands dossiers

"Par conséquent, ajoute le communiqué du Conseil des ministres, il a demandé au ministre des Finances et du Budget, à celui des Infrastructures aussi, de procéder en urgence à la régularisation des décomptes en instance, afin de permettre la reprise immédiate des travaux et d'assurer leur livraison dans les délais prescrits."

Concernant l'électrification rurale, "le Premier ministre a [...] fait observer que les difficultés rencontrées dans l'admission et le dédouanement des équipements importés compromettent le calendrier d'exécution de ce projet", note Marie Rose Faye, également secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions.

Elle signale qu'Ousmane Sonko "a demandé au ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, au ministre des Finances et du Budget, ainsi qu'[à celui] de l'Économie, du Plan et de la Coopération de prendre toutes les dispositions utiles pour lever les blocages douaniers".

Le Premier ministre a recommandé à ces ministres de "mettre en place un dispositif accéléré de traitement des équipements destinés au projet d'électrification rurale, dans le respect de la réglementation en vigueur, et d'assurer un suivi rapproché de l'exécution dudit projet, jusqu'à la résorption complète des difficultés".

M. Sonko annonce par ailleurs, selon le communiqué du Conseil des ministres, que "le gouvernement entamera [...] une série de communications publiques sur de grands dossiers, dont la première aura lieu cette semaine".

Elle portera sur "la renégociation des conventions et contrats conclus dans les secteurs stratégiques".