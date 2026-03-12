Cote d'Ivoire: Solidarité - La Fondation Elduro Motivation fait don de vivres et de non-vivres à un orphelinat à Abobo

Un lot de matelas, des cartons de lait, des kits alimentaires, des couches pour enfants, du savon, des seaux, du gel, des cartons d'huile, des produits détergents, du sucre, des pâtes alimentaires, des sacs de riz, un congélateur, etc., en plus d'une enveloppe de 160 000 Fcfa. Tel est le don en vivres, en non-vivres et en numéraire que la Fondation Elduro Motivation a fait à l'orphelinat Khalid Ibn Al-Walid. La cérémonie de remise s'est déroulée le mercredi 11 mars 2026, à Abobo Anonkoua.

Selon Dao Moulaye, président de la Fondation Elduro Motivation, qui était accompagné de ses plus proches collaborateurs, cette action de haute portée sociale en faveur de l'Ong Khalid Ibn Al-Walid s'inscrit dans un élan de solidarité et d'aide à ce centre d'accueil. Elle vise également à apporter du réconfort et du sourire aux enfants et à promouvoir le partage à travers la bienfaisance. Il s'agit aussi de soutenir les actions de cette organisation afin de contribuer à l'épanouissement des orphelins et des veuves.

Touché par ce geste de haute portée sociale, le secrétaire général de l'Ong Khalid Ibn Al-Walid, Ouattara Zana, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Il a rassuré la délégation de la Fondation Elduro Motivation qu'il sera fait bon usage de ce précieux don pour le bonheur des 133 pensionnaires, dont 78 garçons et 55 filles, sans oublier les 54 veuves dont s'occupe également l'institution sociale.

La fondation s'impose progressivement comme une structure citoyenne multidisciplinaire engagée au service du bien-être social, du développement humain et de la solidarité communautaire en Côte d'Ivoire. Née d'une vision humaniste, cette organisation conjugue action sociale, encadrement des populations et promotion d'un mode de vie sain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La particularité de la fondation réside dans son approche innovante du sport de masse, qu'elle a su réinventer en développant une logistique mobile lui permettant d'aller directement à la rencontre des populations. Mais c'est surtout dans le domaine humanitaire que l'organisation exprime pleinement la profondeur de son engagement social à travers des actions de soutien en faveur des personnes vulnérables, notamment les orphelins et les veuves, en faisant des dons, en effectuant des visites de réconfort et en menant des actions sociales.

Ces initiatives ont permis d'apporter assistance et espoir dans plusieurs localités du pays, témoignant ainsi de la portée nationale de ses actions solidaires. À travers ses actions conjuguant sport, éducation, développement personnel et humanitaire, la Fondation Elduro Motivation veut contribuer à l'émergence d'une société plus saine et plus consciente de la force du vivre-ensemble.

Une mission qui, jour après jour, mobilise bénévoles, partenaires et citoyens autour d'un même idéal : servir l'humain et redonner espoir là où la vie a parfois semé l'épreuve.