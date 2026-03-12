Cote d'Ivoire: Admis aux concours professionnels 2025 - Les inscriptions à la formation d'accompagnement de carrière ouvertes

11 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Les inscriptions à la formation d'accompagnement de carrière des candidats déclarés admis aux concours professionnels et aux concours professionnels exceptionnels d'accès à l'emploi, au titre de l'année 2025, sont ouvertes du lundi 9 mars au mardi 7 avril 2026.

L'information a été donnée par le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, en date du vendredi 6 mars 2026.

Les concernés sont invités à se rendre sur le site internet du ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration : https://www.fonctionpublique.gouv.ci.

Par ailleurs, les admis aux concours, au titre de l'année 2024, absents à la formation, sont invités à s'inscrire en vue de prendre part à la session 2026 de cette formation. « Seuls les admis qui auront pris part à la formation d'accompagnement de carrière seront promus au grade supérieur », prévient le directeur général de la Fonction publique.

Les frais d'inscription sont définis comme suit : catégorie/grade A4 : 160 000 Fcfa ; A3 : 150 000 Fcfa ; B : 130 000 Fcfa ; C : 110 000 Fcfa.

