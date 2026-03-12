Cote d'Ivoire: Pèlerinage à Sakota - L'Église Déhima prie pour l'unité et la paix en Côte d'Ivoire

11 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Venus de plusieurs régions de Côte d'Ivoire, près de 5 000 fidèles de l'Église Déhima ont pris part au pèlerinage annuel qui s'est déroulé dans le village de Sakota, dans le département de Divo, du 5 au 9 mars 2026.

Placé sous l'autorité spirituelle de Sa Sainteté la prophétesse Minissa Baguè Wlonyo, révélatrice et fondatrice de la religion Déhima, ce rassemblement spirituel, organisé par le Conseil national Déhima (Cnd), s'est tenu autour du thème : « Ensemble sur le chemin de l'unité et du développement dans la paix ».

L'invité d'honneur du pèlerinage 2026, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Dr Amédé Koffi Kouakou, a, au nom du gouvernement, salué l'engagement des fidèles Déhima en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Il a encouragé la communauté à poursuivre sa mission spirituelle en faveur de la stabilité nationale. À l'entendre, la prière et l'unité constituent des piliers essentiels pour préserver la paix en Côte d'Ivoire.

Intervenant au nom de la sous-direction générale des Cultes, Traby Koré, sous-directeur de la vie cultuelle, a réaffirmé le soutien de sa structure aux actions de l'Église Déhima en faveur de la paix et de la cohésion sociale. « Les fidèles Déhima ne dérogeront pas à leur mission spirituelle. Nous continuerons de prier pour la paix et la stabilité de notre pays », a confié le Pawaba Koffi Ettien aux autorités ivoiriennes.

Comme doléance, l'Église Déhima a sollicité l'appui des autorités pour la construction d'un monument commémoratif qui devra être érigé sur le site de la rencontre historique entre le Président Félix Houphouët-Boigny et la prophétesse Minissa Baguè Wlonyo, à Divo, en 1948. Cette demande vise à préserver cette page importante de l'histoire religieuse nationale. Une requête qui a trouvé l'assentiment du ministre Amédé Kouakou.

Au terme de ces cinq jours, le président du comité d'organisation, Koffi Mermoz, a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des autorités et particulièrement à la direction générale des Cultes, dont l'aide matérielle et financière a permis l'organisation de ce pèlerinage.

