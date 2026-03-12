Cote d'Ivoire: Théâtre - Sassouma Bereté ressuscité à San Pedro

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme (Jif), la compagnie artistique Gue-Zo a marqué une escale culturelle remarquée dans la ville de San Pedro.

Accueillie dans les locaux de l'Alliance française de San Pedro, la troupe a organisé, dès 8 heures, un atelier de formation artistique destiné à plus de 200 élèves issus des lycées et collèges de la ville.

Au programme de cette rencontre pédagogique, une initiation au jeu d'acteur, au conte, à la danse et au cadrage scénique. Les élèves ont découvert les bases du métier de comédien et se sont initiés aux différentes expressions des arts de la scène, dans une ambiance interactive et enrichissante.

La journée s'est poursuivie en soirée avec la représentation de "Sassouma Bereté, la femme de l'ombre" mise en scène par Maho Damey. Les autorités administratives et culturelles, les directeurs régionaux de la culture, du tourisme, du budget et de l'environnement ainsi que les responsables d'établissements scolaires et les représentants de la municipalité ont été captivés par la pièce.

À travers des costumes, des accessoires et des performances scéniques mêlant chants, danses et dialogues, les comédiens ont transporté le public dans une exploration sensible de l'histoire de Soundjata Keïta.

La création revisite l'épopée mandingue du XIIIe siècle sous l'angle de Sassouma Bereté, première épouse du roi Maghan Kon Fatta et mère du futur fondateur de l'Empire du Mali.

En redonnant la parole à cette figure féminine longtemps reléguée au second plan, la représentation propose une relecture à la fois historique et contemporaine du rôle des femmes dans la construction des grandes civilisations africaines.

Entre hommage à la mémoire africaine et plaidoyer pour la reconnaissance du leadership féminin, "Sassouma Bereté, la femme de l'ombre" a profondément marqué le public de San Pedro.

La compagnie Gue-Zo se produira, le 17 avril, à la Fabrique culturelle, dans le cadre du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa).