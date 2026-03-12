Sénégal: Une Conférence des ambassadeurs et des consuls convoquée les 18 et 19 avril

Dakar — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a déclaré mercredi avoir convoqué les 18 et 19 avril prochains une conférence devant réunir les ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal dans le cadre du renforcement de l'efficacité politique étrangère du pays, a-t-on appris de source officielle.

Le chef de l'Etat a notamment informé les membres du gouvernement de sa décision de convoquer les 18 et 19 avril 2026, la conférence des ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal, rapporte le communiqué ayant sanctionné la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Le président Faye n'a pas manqué de rappeler que le Sénégal reste un pays attaché à la paix, au multilatéralisme et à l'intégration africaine, soulignant au passage la nécessité de veiller à la modernisation du réseau diplomatique et consulaire pour renforcer l'efficacité de la politique étrangère du Sénégal, indique la même source.

Le chef de l'Etat a également confirmé la tenue de la dixième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité prévue les 20 et 21 avril 2026, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD).

"Cette dixième édition marquera une importante étape consacrant une décennie de propositions de solutions africaines et durables face aux défis sécuritaires contemporains", avait annoncé, en début de mois, le ministère en charge des Affaires étrangères.

Le thème de cette année porte sur "L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ?".