Sénégal: Coupe du pays - TFC et Diambars se qualifient en quart de finale

Dakar — Les équipes de Teungueth FC (TFC) et Diambars ont validé mercredi leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal en disposant en huitièmes de finale respectivement l'AS Pikine (2-1) et les HLM (tir aux buts).

Dans le choc des huitièmes de finale entre deux clubs de l'élite, Tenugueth FC s'est imposé devant l'AS Pikine (2-1) au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Cette victoire permet à l'équipe de Rufisque de valider sa qualification pour les quarts de finale de la coupe du Sénégal.

TFC va rencontrer en quart de finale Diambars qui a éliminé aux tirs au but (4-3) les HLM. A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (0-0).

Les huitièmes de finale de la Coupe nationale se poursuivent jusqu'au vendredi.

Plusieurs autres affiches alléchantes sont au menu de ces huitièmes de finale, avec notamment le derby du Sine devant mettre aux prises Jamono de Fatick et EJ Fatick.

L'équipe de Génération Foot, détentrice du trophée, va se déplacer vendredi à Saint -Louis pour affronter l'USC Saint-Louis.

Voici la suite du programme des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal :

Jeudi

US Gorée-Don Bosco (16 h), Stade Djagaly Bagayokho de Grand-Yoff

DUC-Oslo FA (16 h), Stade municipal des HLM

Dakar Sacré Coeur-Casa Sports (16 h), Stade municipal de Yoff

Jamono de Fatick-EJ Fatick (16 h30), Stade Massène Sène

Pout SC-Essamaye FC (21 h), Stade Maniang Soumaré de Thiès

Vendredi

USC Saint-Louis-Génération Foot (16h), Stade Mawade Wade